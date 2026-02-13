Una de ellas bailará en Carnaval: candidatas a Reina Hispanoamericana llegan a La Paz

Las 28 candidatas del certamen internacional Reina Hispanoamericana arribaron a la ciudad de La Paz, donde cumplen una intensa agenda cultural y protocolar como parte del concurso.

Las representantes llegaron al aeropuerto internacional de El Alto, donde fueron recibidas con música, danza y expresiones folklóricas. A su salida, sonó “Viva mi patria Bolivia”, acompañada por una llamerada, marcando su primer contacto con la cultura paceña.

Recibimiento oficial y agenda cultural

El alcalde de La Paz, Iván Arias, dio la bienvenida a las candidatas y compartió con ellas momentos representativos de la ciudad.

“Estamos muy contentos de recibir a las 28 candidatas. Tienen una agenda apretada: recorrerán la ciudad y luego se trasladarán a Oruro para vivir el Carnaval”, expresó la autoridad edil.

Durante su estadía, las participantes visitarán espacios históricos, centros culturales y actividades promocionales, fortaleciendo el posicionamiento turístico de Bolivia.

Sorpresa carnavalera: Miss Filipinas bailará caporales

Uno de los momentos más destacados lo protagonizará la representante de Filipinas, quien confirmó que participará en la Entrada Folclórica del Carnaval de Oruro integrando una fraternidad de caporales.

“Voy a bailar caporales con la gente de Sucre. Estoy muy emocionada porque será mi primera vez”, afirmó la candidata.

Su participación representa un gesto de integración cultural y una muestra del alcance internacional del Carnaval boliviano.

Eugenia Redin, anfitriona con sello propio

La representante de Bolivia, Eugenia Redin, ha destacado por su serenidad, elegancia y conexión con la identidad local.

Su imagen combina tributo a la artesanía nacional con cortes contemporáneos, proyectando una presencia sólida dentro del certamen. Más que competir, Eugenia se consolida como una anfitriona que representa con autenticidad al país.

Su desempeño la posiciona como una de las figuras más observadas del concurso.

Una plataforma cultural en expansión

La gala final, programada para el 21 de febrero, no solo coronará a una nueva reina, sino que reafirmará al certamen como una plataforma que celebra la herencia hispana en un contexto global.

Mientras los ensayos avanzan en el Salón Sirionó, crece la expectativa por conocer a la mujer que portará la corona y representará a las naciones participantes.

Transmisión nacional

El evento será transmitido por la señal digital y abierta de Red Uno, permitiendo que todo el país siga de cerca este encuentro cultural y de belleza.

