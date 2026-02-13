Mi Tren anuncia cambios por el martes de challa: Revisa cómo funcionará el servicio

El sistema de transporte del tren metropolitano garantizará su servicio durante el feriado de Carnaval con horarios especiales para facilitar el traslado de la población y promover el turismo en Cochabamba.

Desde el sábado 14 hasta el lunes 16 de febrero, el servicio funcionará en su horario habitual, de 06:00 a 21:00. En tanto, el martes de challa la atención será de 07:30 a 12:00.

La operadora Mi Tren a través de sus redes sociales comunicó que la medida se enmarca en la gestión del ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, y responde a la línea de trabajo del presidente Rodrigo Paz, orientada a fortalecer las empresas estatales y brindar servicios de calidad a la ciudadanía.

El servicio cuenta con tres rutas principales:

Línea Verde (27,8 km): conecta Sipe Sipe, Vinto, Quillacollo, Colcapirhua y Cercado.

conecta Sipe Sipe, Vinto, Quillacollo, Colcapirhua y Cercado. Línea Amarilla (6,7 km): une la estación antigua con Terrapuerto y llega hasta Maica Chica.

une la estación antigua con Terrapuerto y llega hasta Maica Chica. Línea Roja (8,3 km): recorre desde la estación antigua hasta la zona de La Cancha y Kiñiloma.

Datos

Durante 2025, el sistema transportó a más de 3,4 millones de pasajeros, consolidándose como una opción segura, cómoda y sostenible para los viajes en el eje metropolitano de Cochabamba.

