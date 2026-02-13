Reportan seis puntos de bloqueos en la ruta Cochabamba–Santa Cruz por combustible

El transporte libre del trópico de Cochabamba instaló al menos seis puntos de bloqueo en la carretera nueva Cochabamba–Santa Cruz como medida de presión ante la presunta mala calidad del combustible y la falta de avances en la conversión de vehículos a Gas Natural Vehicular (GNV).

Un dirigente del sector, Francisco Córdova, informó que la protesta fue asumida por decisión de las bases luego de un cabildo, tras señalar que no recibieron respuesta a sus solicitudes dirigidas a autoridades nacionales.

Advirtió que, si no son escuchados, la medida podría extenderse a la carretera antigua al oriente.

Puntos de bloqueo

Uno de los puntos de bloqueo fue instalado en el kilómetro 4.5 de la avenida Eliodoro Villazón, en inmediaciones de la Entidad Ejecutora de Conversión a Gas Natural Vehicular (EEC-GNV), en el municipio de Sacaba.

Según el dirigente, otros grupos mantienen bloqueos en cada uno de los cinco municipios del trópico cochabambino.

En el municipio de Entre Ríos, los mototaxistas afiliados a las cooperativas Entre Ríos y 2 de Septiembre instalaron un punto de bloqueo en el puente Ichoa.

Otro punto se encuentra en el sector Ch’aqui Mayu, en el municipio de Shinahota, donde integrantes de Mototaxis 8 de Marzo demandan soluciones urgentes por los daños mecánicos atribuidos al combustible.

También se reporta otro bloqueo en Shinahota protagonizado por afiliados al sindicato Germán Busch.

Asimismo, los transportistas mantienen un bloqueo en el puente Ivirgarzama el municipio de Puerto Villarroel.

El sector exige diálogo con las autoridades de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) para que se pueda mejorar la calidad en la dotación de combustible y el resarcimientos de daños ocasionados a los vehículos.

El conflicto se produce pese a que en días recientes se registraron avances entre YPFB y el transporte para el pago de compensaciones por afectaciones relacionadas con la distribución de combustible.

Salidas

Desde la Terminal de Buses de Cochabamba se suspendió los viajes por la vía nueva a Santa Cruz y sólo se venden pasajes por la ruta antigua.

Mientras tanto, desde los sindicatos de transporte de la parada Chapare se comunicó que existen salidas irregulares hasta los puntos de bloqueo, por lo que los pasajeros tiene que hacer transbordo.

TránsitoDesde la Dirección Departamental de Tránsito de Cochabamba se indicó que existen varios puntos de bloqueo sin detallar cifras sobre el estado de la carretera nueva a oriente y se aclaró que los viajes se realizan por la ruta antigua.

Asimismo, se mencionó que la vía al occidente se encuentra expedida.

