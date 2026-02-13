Santa Cruz celebra su historia: actos cívicos por los 201 años de independencia

Desde la plaza 24 de Septiembre, autoridades municipales y vecinos participaron este 14 de febrero en los actos por los 201 años de la proclamación de la independencia de Santa Cruz de la Sierra, una fecha que marcó el inicio de la construcción de la identidad cruceña.

La secretaria de Cultura y Turismo del municipio, Sarita Mansilla, resaltó la importancia histórica de este acontecimiento y recordó que la decisión de ser libres se tomó antes de la creación de la República de Bolivia.

“Santa Cruz decidió ser libre antes de que existiera la República de Bolivia. Un 14 de febrero de 1825, de manera voluntaria y en cabildo abierto, el pueblo proclamó su libertad”, afirmó la autoridad.

Mansilla subrayó que este hecho no fue resultado de una batalla ni de una imposición externa, sino de una determinación asumida por las propias autoridades y ciudadanos de la época.

“Fue un acto de madurez política, asumido por sus autoridades y por su pueblo, que decidió romper con el dominio colonial y asumir su propio destino”, sostuvo.

Durante el acto se realizó el izamiento de la bandera cruceña, en cumplimiento de las leyes que establecen la conmemoración oficial de esta fecha. La secretaria recordó que en 2025 se celebró el bicentenario y que ahora, con 201 años, se busca consolidar esta jornada en el calendario cívico.

“La identidad no se hereda, se construye, y nosotros los cruceños seguimos construyéndola. Los jóvenes tienen que saber por qué se proclaman y por qué se sienten cruceños”, manifestó.

El municipio anunció que se desarrollarán diversas actividades culturales en el marco de esta conmemoración, organizadas por la Secretaría de Cultura y Turismo, con el objetivo de fortalecer el sentido de pertenencia y el amor por la ciudad.

Mira la programación en Red Uno Play