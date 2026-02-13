TEMAS DE HOY:
Control en terminal Caso Hotel Las Américas ACCIDENTE EN CARRETERA

25ºC Santa Cruz de la Sierra

10ºC La Paz

20ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Comunidad

Intensa nevada cubre la carretera a los Yungas y paraliza el tránsito vehicular

La acumulación de nieve redujo la visibilidad y dejó la calzada resbaladiza, obligando a conductores a detenerse para evitar accidentes.

Red Uno de Bolivia

13/02/2026 10:45

Foto: La nevada afectó el tráfico en La Cumbre.
La Paz

Escuchar esta nota

Una intensa nevada sorprendió este viernes a conductores que transitaban por la carretera hacia los Yungas, dejando la vía completamente cubierta de nieve y obligando a la paralización temporal del paso vehicular.

Según imágenes registradas por personas que se encontraban en el lugar, la capa blanca se acumuló rápidamente sobre el asfalto, reduciendo de forma considerable la visibilidad y generando condiciones resbaladizas.

En fotografías y videos se observa la carretera totalmente cubierta, con huellas marcadas por algunos motorizados y una densa neblina que limita el campo visual a pocos metros.

Varios conductores optaron por detenerse ante el riesgo de derrapes y posibles accidentes, mientras otros avanzaron a muy baja velocidad para mantener el control del vehículo en medio de la calzada congelada.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Margarita

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Margarita

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD