Intensa nevada cubre la carretera a los Yungas y paraliza el tránsito vehicular

Una intensa nevada sorprendió este viernes a conductores que transitaban por la carretera hacia los Yungas, dejando la vía completamente cubierta de nieve y obligando a la paralización temporal del paso vehicular.

Según imágenes registradas por personas que se encontraban en el lugar, la capa blanca se acumuló rápidamente sobre el asfalto, reduciendo de forma considerable la visibilidad y generando condiciones resbaladizas.

En fotografías y videos se observa la carretera totalmente cubierta, con huellas marcadas por algunos motorizados y una densa neblina que limita el campo visual a pocos metros.

Varios conductores optaron por detenerse ante el riesgo de derrapes y posibles accidentes, mientras otros avanzaron a muy baja velocidad para mantener el control del vehículo en medio de la calzada congelada.

