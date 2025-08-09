[FOTOS] ¡Cubierto de blanco! Así quedó Vallegrande tras la intensa nevada en las zonas altas

La madrugada de este sábado 9 de agosto, Vallegrande vivió un fenómeno poco común para la temporada: una nevada que cubrió las zonas altas de su territorio, dejando un paisaje completamente blanco.

Las bajas temperaturas registradas en las últimas horas se hicieron sentir con fuerza, especialmente en áreas cercanas a Pucará, donde la nieve pintó cerros y campos con un manto invernal que sorprendió tanto a pobladores como visitantes.

Las imágenes captadas por la población local y turistas muestran un Vallegrande transformado, con postales que parecen sacadas de un cuento de invierno.

Las fotografías, difundidas en redes sociales por el periodista Juampy Aprueba, se han viralizado rápidamente, despertando admiración por la belleza efímera del fenómeno natural.

