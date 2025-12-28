Mercados paceños se llenan de carne, cotillón y cábalas en la cuenta regresiva hacia el Año Nuevo

A pocos días de finalizar el año, el movimiento comercial en la ciudad de La Paz empieza a intensificarse. De forma paulatina, cientos de ciudadanos se han volcado a los mercados populares para adquirir los elementos tradicionales que marcan la llegada del Año Nuevo.

Entre los productos más buscados se encuentran:

Carne de cerdo: Es el ingrediente estrella para la cena de medianoche. Las comerciantes del mercado Rodríguez, Garita de Lima y zonas aledañas reportan un incremento en las ventas, manteniendo, por ahora, precios estables para el público.

Cotillón y cábalas: Los puestos de venta se han teñido de dorado y plateado. Sombreros, lentes y accesorios con el número "2026" son los favoritos de los jóvenes.

Lencería de colores: Siguiendo las tradiciones, las prendas rojas (para el amor) y amarillas (para la prosperidad) son las más solicitadas por quienes buscan atraer buena fortuna en el ciclo que comienza.

Las autoridades municipales han recomendado a la población realizar sus compras con anticipación para evitar las aglomeraciones de último momento y verificar la inocuidad de los alimentos, especialmente en la venta de carne de cerdo.

Mira la programación en Red Uno Play