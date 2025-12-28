“No habrá prórroga”: este 31 de diciembre vence el plazo para la inspección vehicular

A solo tres días de que finalice el periodo oficial de la Inspección Técnica Vehicular 2025, las autoridades policiales reportan una concurrencia inusualmente baja en los centros de control, pese a la proximidad de la fecha límite.

El efectivo policial a cargo de los operativos informó que, para facilitar el trámite, se ha dispuesto una logística extendida que incluye atención incluso en días no laborables:

Lunes 29 y martes 30: El horario de atención será de 08:00 a 18:00 horas.

Miércoles 31 (Cierre): Se atenderá de forma continua hasta que pase el último vehículo de la fila.

Actualmente, existen 25 puntos de inspección habilitados estratégicamente en el área urbana de la ciudad de Santa Cruz, además de puestos adicionales en las zonas aledañas y municipios vecinos.

Requisitos obligatorios

Para agilizar el proceso y evitar contratiempos, los conductores deben presentarse con la siguiente documentación y comprobantes:

Comprobante de depósito bancario: El monto es de Bs 30, especificando el concepto de "Inspección Técnica Vehicular".

(Registro Único para la Administración Tributaria Municipal) RUAT: Original del documento del vehículo.

Licencia de conducir: Vigente del propietario o conductor.

La autoridad fue enfática al señalar que no habrá nuevas prórrogas.

"Estaremos culminando la inspección este 31 de diciembre. A partir del 1 de enero, el sistema se cerrará y se empezarán a cobrar las multas respectivas por incumplimiento", afirmó el oficial.

Se exhorta a la población a no esperar al último día, para evitar las aglomeraciones y las largas filas que suelen registrarse durante las últimas horas del año.

