Salud realiza seguimiento epidemiológico tras confirmar dos casos de gripe H3N2 variante K en Bolivia

La ministra de Salud, Marcela Flores, confirmó este viernes la existencia de dos casos positivos de gripe H3N2 variante K en el departamento de La Paz, ambos detectados tras análisis de laboratorio y actualmente en condición estable, sin complicaciones graves.

En entrevista con Red Uno, la autoridad explicó que uno de los pacientes ingresó al sistema de salud el 15 de diciembre y el segundo el 18 del mismo mes. Las muestras fueron analizadas y la confirmación oficial de ambos casos se dio el 23 de diciembre. Actualmente, los dos pacientes se encuentran en aislamiento domiciliario.

“Uno de los pacientes ingresó el día 15 y el otro el día 18; se tomaron las muestras y la confirmación se recibió el 23 de diciembre. Ambos se encuentran en su domicilio”, manifestó Flores.

De acuerdo con la información proporcionada, uno de los casos corresponde a una menor de edad, quien no requirió internación hospitalaria y recibió tratamiento especializado en su vivienda. En tanto, el paciente adulto, un varón, fue internado en el Hospital del Norte de la ciudad de El Alto, desde donde recibió el alta médica el 24 de diciembre.

“Ambos están estables y presentan una evolución favorable”, aseguró la ministra.

Respecto a los antecedentes epidemiológicos, Flores indicó que el paciente adulto negó haber tenido contacto con personas provenientes del exterior. En el caso de la menor, se identificó que su abuela llegó recientemente de Europa, y que tres días después de su arribo comenzaron los síntomas, lo que constituye un posible nexo de contagio.

La titular de Salud informó que se activaron de inmediato los protocolos de seguimiento epidemiológico, incluyendo el rastreo de contactos, toma de muestras a familiares y una vigilancia permanente en la zona donde residen los pacientes.

“Ya se inició la búsqueda activa de casos alrededor de la vivienda y en el área donde viven”, agregó.

Flores remarcó que la vacuna contra la influenza es altamente protectora, y señaló que en estos dos casos ninguno de los pacientes contagiados contaba con la vacunación correspondiente.

“Debemos considerar que la mejor manera de prevenir cualquier enfermedad es la vacunación. Actualmente las vacunas están disponibles en los establecimientos de salud; sin embargo, hemos observado que en departamentos como Santa Cruz la población no está acudiendo a vacunarse”, advirtió.

Finalmente, la ministra de Salud recomendó a la población acudir a los centros de vacunación y retomar las medidas de bioseguridad, como el uso de barbijo, lavado frecuente de manos y evitar la exposición innecesaria, especialmente en espacios cerrados, para evitar la propagación de contagios.

