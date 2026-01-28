¡Atroz! Padre e hijo son acusados de abusar de una menor de 14 años en Chuquisaca

El fiscal departamental de Chuquisaca, Mauricio Nava Morales, brindó detalles este miércoles en Red Uno sobre un delicado caso de abuso sexual ocurrido en la comunidad de Montegrande. Los acusados son el padre de la víctima, un hombre de 74 años, y su hermano de 17 años, quienes convivían con la menor en un núcleo familiar de solo tres personas.

El caso salió a la luz de una manera inusual. Según informó el fiscal Nava, el hijo de 17 años le contó a su tía que el padre abusaba sexualmente de la menor. Sin embargo, al profundizar en las indagaciones y realizar preguntas directas a la víctima, ella confesó que su hermano también la vejaba constantemente.

"A partir de las investigaciones e informes sociales, se tomó la declaración de la víctima, la cual, bajo tratados internacionales, goza de total credibilidad. Contrastando estos elementos con las pruebas del Ministerio Público, se identificó como agresores tanto al padre como al hermano", manifestó Nava.

Ante la contundencia de los elementos presentados, la justicia determinó someter a una audiencia de medidas cautelares al padre donde se dispuso su detención preventiva por el lapso de tres meses en un centro penitenciario mientras continúa la etapa de investigación.

En tanto el hermano de 17 años, al tratarse de un menor de edad ante la ley, su proceso será derivado a las instancias correspondientes del sistema penal para adolescentes, donde enfrentará cargos acordes a su edad.

La víctima, quien presenta una condición de discapacidad, se encuentra bajo resguardo de su familia ampliada, en este caso su tía la resguarda y recibe apoyo psicológico tras revelarse los constantes vejámenes a los que era sometida en su propio hogar.

