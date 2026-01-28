¡Terrible! Fueron a cobrar el alquiler y hallaron sin vida a su inquilino: tenía signos de violencia

Efectivos de la Policía y el Ministerio Público realizaron el levantamiento legal de un cadáver en un inmueble de la zona Norte de la ciudad de Oruro. Donde los propietarios de la vivienda hallaron el cuerpo de su inquilino sin vida, un hombre de aproximadamente 30 años.

El hecho se suscitó en el momento en que se disponían a realizar el cobro del alquiler mensual. Según el informe preliminar, el cuerpo presentaba signos de violencia, lo que derivó en la apertura inmediata de una investigación por presunto homicidio.

Tras el reporte de emergencia, efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) y personal del Ministerio Público se desplazaron hasta el lugar para precintar la vivienda. Durante más de dos horas, los peritos de criminalística trabajaron de forma minuciosa en la recolección de huellas y evidencias biológicas dentro de la habitación.

La investigación preliminar de la Policía boliviana sugiere que el hecho no se trató de un fallecimiento accidental. Según los primeros informes, el cuerpo presentaba signos de violencia que apuntan a una posible muerte provocada, aunque se espera el informe oficial de la autopsia de ley para determinar la causa exacta y la data de la muerte.

Por el momento, las autoridades mantienen el caso bajo reserva mientras se indaga el entorno social del fallecido para identificar posibles sospechosos.

