Curso de adiestramiento canino de la Policía: Así puedes inscribir a tu mascota de manera gratuita

La Policía Boliviana abrió las inscripciones para el curso básico de adiestramiento canino “Aprende a comunicarte con tu perro”, una iniciativa gratuita que busca fortalecer el vínculo entre los dueños y sus mascotas mediante técnicas de educación y convivencia responsable.

La capacitación será organizada por el Centro de Adiestramiento de Canes (C.A.C.) y estará dirigida a ciudadanos de todo el país. El curso se desarrollará bajo una modalidad mixta, presencial y virtual, para facilitar la participación de personas de distintas regiones.

Las clases se realizarán del 18 de marzo al 1 de abril de 2026 y no tendrán ningún costo de inscripción.

Pasos para inscribir a tu perro en el curso gratuito

Las personas interesadas deben seguir un proceso sencillo antes del cierre de las inscripciones:

1. Realizar el registro virtual

El primer paso es completar el formulario de inscripción en línea habilitado por la Policía Boliviana (HAZ CLICK AQUÍ ). También se puede acceder al registro escaneando el código QR oficial de la convocatoria.

2. Registrarse antes del cierre

El formulario estará disponible hasta el lunes 16 de marzo, por lo que los interesados deben completar el proceso antes de esa fecha.

3. Entregar la documentación física

Luego del registro virtual, los participantes deben presentar la documentación requerida el lunes 16 o martes 17 de marzo, en horarios de oficina, en los Centros de Adiestramiento de Canes habilitados en el país.

Foto: Policía Boliviana

Qué aprenderás en el curso

Durante las sesiones, los participantes recibirán formación básica sobre el comportamiento y cuidado de los perros. Entre los principales temas se encuentran:

Etología y disciplina básica canina

Educación y obediencia

Derechos y protección de los animales

Cuidados de salud, alimentación e higiene

Según la institución, el objetivo es promover la tenencia responsable de mascotas y mejorar la convivencia entre los ciudadanos y sus animales de compañía.

Para mayor información, los interesados pueden comunicarse con los responsables del programa a los números 69796158 o 71222745.

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