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Policía Boliviana lanza curso gratuito de adiestramiento canino: "Aprende a comunicarte con tu perro"

La iniciativa busca fortalecer el vínculo entre dueños y mascotas a través de clases presenciales y virtuales; las inscripciones están abiertas a nivel nacional hasta el 16 de marzo.

Milen Saavedra

14/03/2026 16:36

Policía Boliviana lanza curso gratuito de adiestramiento canino: "Aprende a comunicarte con tu perro". Foto: Policía Boliviana.
Bolivia

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En un esfuerzo por fomentar la tenencia responsable y mejorar la convivencia entre la ciudadanía y sus mascotas, la Policía Boliviana, a través del Centro de Adiestramiento de Canes (C.A.C.), lanzó la convocatoria oficial para el curso básico: “Aprende a comunicarte con tu perro”.

Esta actividad de interacción Policía-Ciudadanía está dirigida a la población a nivel nacional, destacando el rol fundamental de los "policías de cuatro patas" en las labores de seguridad del país.

La capacitación se desarrollará bajo una modalidad mixta (presencial y virtual), permitiendo una mayor participación de los interesados.

  • Duración: Del 18 de marzo al 01 de abril de 2026.

  • Costo: Inscripción totalmente gratuita.

  • Temáticas principales:

    • Etología y disciplina básica.

    • Educación y obediencia canina.

    • Derechos de los animales, protección y respeto.

    • Cuidados básicos de salud, alimentación e higiene.

Cronograma de Inscripción

Los interesados deben actuar con prontitud, ya que el cupo requiere un registro previo y la entrega de documentación física:

  1. Registro Virtual: Hasta el lunes 16 de marzo a través del formulario en línea (clic aquí) o escaneando el código QR oficial.

  2. Entrega de Documentos: Los días lunes 16 y martes 17 de marzo en horarios de oficina en los diferentes Centros de Adiestramiento de Canes a nivel nacional.

Para mayor información, la institución ha habilitado los números de contacto del Tte. Yestin Jorge Mamani (69796158) y del Sof. 1ro. Nilton Orlando Quiroga (71222745).

La convocatoria.

Mira la programación en Red Uno Play

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