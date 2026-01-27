Video: “No me toquen”: capturan a sujeto que atacó a su padre en la zona Sur de La Paz

Una escena de terror se vivió en la zona Sur de La Paz, cuando efectivos policiales irrumpieron en un inmueble para frenar un violento ataque en un domicilio. El agresor, que minutos antes había apuñalado en dos ocasiones a su padre de 74 años, entró en una crisis nerviosa al verse acorralado.

Entre gritos de desesperación y resistencia, el sujeto intentó deshacerse de las pruebas lanzando presuntamente envoltorios de cocaína por la ventana, mientras clamaba a los uniformados que no lo lastimaran, atribuyendo su conducta al consumo de estupefacientes.

Según la Policía, el incidente se originó por una fuerte discusión vinculada al alto consumo de drogas por parte del atacante, quién tomó un cuchillo de cocina e hirió de gravedad a su progenitor.

Gracias a la alerta oportuna de los vecinos, quienes escucharon los gritos de auxilio del adulto mayor, un contingente policial logró intervenir antes de que se concretara el parricidio. El coronel Miguel Zambrana, comandante Regional de la Policía de la zona Sur, describió la peligrosidad del hecho.

“El sujeto infiere una herida punzocortante en la humanidad de su padre. El mismo portaba dos armas punzocortantes con las cuales incluso amenazó a los efectivos policiales que buscaban intervenir. Se procedió a reducir a la persona, se lo enmanilla y posteriormente se lo saca a un lugar más amplio para revisarlo”, manifestó Zambrana.

Tras ser capturado y trasladado a dependencias policiales, el hombre fue puesto a disposición del Ministerio Público. En la audiencia de medidas cautelares, un juez evaluó los riesgos procesales y la gravedad del hecho, determinando su detención preventiva en la cárcel de San Pedro por un periodo de cinco meses mientras avanza la investigación por tentativa de parricidio.

Por su parte, el adulto mayor se encuentra bajo cuidado médico y, aunque su estado es delicado debido a su avanzada edad y la profundidad de las heridas, los reportes indican que se recupera favorablemente.

