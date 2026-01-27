A partir de este martes 27 de enero, el Banco Central de Bolivia (BCB) y las entidades financieras del país han comenzado el proceso de devolución de ahorros en moneda extranjera, beneficiando a más de 770.000 ahorristas y 20.000 empresas pequeñas.

La medida busca restablecer la confianza en el sistema financiero y cumplir con la restitución de fondos que habían permanecido retenidos debido a la escasez de divisas en gestiones anteriores.

El presidente Rodrigo Paz Pereira y el ministro de Economía, Gabriel Espinoza, confirmaron que esta primera etapa está dirigida a los "pequeños ahorristas", definidos como personas naturales o jurídicas que mantienen saldos de hasta 1.000 dólares en sus cuentas al 31 de diciembre del año pasado.

Para este propósito, el BCB ha inyectado aproximadamente 48 millones de dólares a la banca privada, asegurando que los retiros se realicen de forma líquida y efectiva.

El proceso se llevará a cabo de la siguiente manera:

Puntos de retiro: Todas las Entidades de Intermediación Financiera (bancos, cooperativas y mutuales) donde el usuario tenga su cuenta.

Requisito: Ser titular de una cuenta con un saldo no mayor a 1.000 dólares.

Modalidad: La entrega es inmediata y en billetes de dólares estadounidenses, revirtiendo la política de pagos en moneda nacional o retenciones parciales que se aplicó en el pasado.

Según las autoridades, este paso es fundamental para la estabilización macroeconómica, ya que el "corralito bancario" que afectaba a los pequeños ahorristas había generado una brecha de desconfianza. "Hoy devolvemos el ahorro a sus verdaderos dueños", afirmó el primer mandatario durante el acto de inicio en la ciudad de Potosí.

Se espera que, tras completar esta fase, se evalúen nuevos cronogramas para ahorristas con montos mayores.

