¿A partir de cuándo pueden retirar sus ahorros en dólares del banco?

El presidente del Banco Central de Bolivia (BCB), David Espinoza, anunció que a partir de este martes 27 de enero, más de 770.000 ahorristas que tienen depósitos de hasta 1.000 dólares podrán retirar sus ahorros en la divisa norteamericana y en efectivo.

La autoridad explicó que el BCB, en el marco de sus atribuciones, ya está entregando dólares en efectivo a las entidades financieras, para que estas procedan con la devolución de los recursos a los pequeños ahorristas.

“Este es un primer paso. Continuamos trabajando para atender al otro grupo de ahorristas; lo haremos, pero debemos estudiar las variables para que la medida beneficie a la población de este rubro”, afirmó Espinoza.

En ese sentido, el presidente del BCB señaló que se prevé avanzar en soluciones para las personas que tienen depósitos superiores a los 2.000 dólares, y aseguró que en el corto plazo se darán buenas noticias para ese sector.

Quienes podrán retirar sus ahorros

El presidente del BCB indicó que los beneficiarios de esta devolución serán todos los ahorristas, personas naturales y personas jurídicas que hasta el 31 de diciembre del año pasado hayan mantenido en sus cajas de ahorros o cuentas corrientes un monto de hasta 1.000 dólares.

“Serán 770.000 ahorristas en todo el país van a verse beneficiados con esta medida, eso significa más del 80% de las personas que mantienen depósitos en dólares en el sistema financiero”, acotó.

