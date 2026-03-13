Bolivia y España avanzan acuerdos rumbo a la visita de Paz a Europa

El canciller de Bolivia, Fernando Aramayo, destacó que la visita del rey de España, Felipe VI, permitió avanzar en varios temas de cooperación entre ambos países y, principalmente, preparar la agenda del viaje que el presidente Rodrigo Paz Pereira realizará próximamente a Europa.

Según explicó la autoridad, durante la jornada se desarrollaron tres reuniones clave que permitieron fortalecer el diálogo bilateral y proyectar nuevas oportunidades de cooperación política y económica.

Reunión con empresarios

El primer encuentro se llevó adelante con empresarios españoles y bolivianos, donde se abordaron temas vinculados a la dinámica económica, inversiones y oportunidades de cooperación empresarial.

El canciller destacó que la presencia de inversiones españolas en Bolivia fue uno de los puntos centrales de la reunión, además de analizar mecanismos para fortalecer el intercambio comercial entre ambos países.

Encuentro con el gabinete de ministros

Posteriormente, Felipe VI sostuvo un encuentro con el gabinete de ministros del Gobierno boliviano, donde se abordaron distintos temas de interés bilateral.

Durante la reunión se trataron asuntos relacionados con seguridad, gestión pública, infraestructura, conectividad y turismo, además de avanzar en el desarrollo de acuerdos de cooperación que comenzarán a implementarse en los próximos meses.

Aramayo señaló que también se compartieron reflexiones sobre el actual contexto internacional y los cambios en la geopolítica y la geoeconomía mundial.

Reunión con el presidente Rodrigo Paz

Finalmente, el rey Felipe VI sostuvo un encuentro protocolar y una conversación amplia con el presidente Rodrigo Paz Pereira, donde se abordaron temas estratégicos dentro de la relación bilateral.

El canciller remarcó que estas reuniones permitieron sentar las bases para la próxima visita oficial del mandatario boliviano a Europa, donde se prevé consolidar acuerdos en diferentes áreas.

“El presidente Rodrigo Paz ha tenido una conversación en extenso con su majestad para tratar algunos temas de carácter estratégico, como hacemos en muchas de las reuniones bilaterales que tenemos”, afirmó Aramayo.

La autoridad agregó que el viaje del jefe de Estado a Europa buscará fortalecer las relaciones diplomáticas, económicas y de cooperación entre Bolivia y países del continente europeo.

Mira la programación en Red Uno Play