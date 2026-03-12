Felipe VI concluye su visita a Bolivia y regresa a España tras reuniones con autoridades y empresarios

El rey de España, Felipe VI de España, concluyó su agenda oficial en Bolivia y partió rumbo a su país tras cumplir una serie de actividades diplomáticas y encuentros institucionales.

La salida del monarca se realizó desde el Aeropuerto Internacional de El Alto, desde donde abordó el vuelo que lo llevó de regreso a España.

Reunión con el presidente

Durante su visita, Felipe VI sostuvo una reunión con el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, en la que se abordaron temas relacionados con la cooperación bilateral, las relaciones diplomáticas y el fortalecimiento de los vínculos entre ambos países.

El encuentro formó parte de la agenda oficial destinada a reforzar los lazos históricos, políticos y culturales entre Bolivia y España.

Encuentros con el sector empresarial

Además de su reunión con el mandatario boliviano, el rey participó en encuentros con empresarios bolivianos y españoles, con el objetivo de impulsar oportunidades de inversión, comercio y cooperación económica.

Estas reuniones permitieron intercambiar criterios sobre proyectos de desarrollo, relaciones comerciales y el potencial de nuevas alianzas entre empresas de ambos países.

Cierre de la agenda diplomática

Con su partida desde la ciudad de El Alto, el monarca español dio por concluida su visita oficial a Bolivia, en el marco de una agenda enfocada en fortalecer la cooperación bilateral y consolidar las relaciones institucionales y económicas entre ambas naciones.

