Ritter destaca el debate y critica la “inexperiencia” de uno de sus rivales

El aspirante a la Gobernación de Santa Cruz valoró el espacio de debate entre postulantes, aunque cuestionó la actitud de uno de sus rivales. Además, planteó la creación de nuevos tributos departamentales.

Miguel Ángel Roca Villamontes

12/03/2026 14:54

El candidato a la Gobernación de Santa Cruz por la agrupación Santa Cruz Para Todos (SCPT), Otto Ritter, destacó la realización del debate entre aspirantes al cargo, al considerar que se trató de un espacio en el que los postulantes pudieron exponer sus planes de gobierno.

No obstante, Ritter lamentó el comportamiento de uno de los participantes, a quien no mencionó directamente, y atribuyó sus cuestionamientos a la juventud y falta de experiencia política.

“El mejor espacio democrático es el debate, pero en política no vale todo; no hay que mentir. Yo creo que es fruto de su inexperiencia. Él mismo me ha felicitado porque me vio en mi peta. Es un muchacho que tiene mucho futuro, pero no tiene que desesperarse”, afirmó.

Durante su participación en el debate, Ritter también presentó parte de sus propuestas económicas y señaló que, de llegar a la Gobernación, impulsará la creación de dos nuevos tributos departamentales.

Según explicó, uno de ellos sería un impuesto al vicio, mientras que el segundo estaría orientado a la comercialización de la coca, como parte de un plan para generar mayores ingresos para el departamento.

 

