Hábitos saludables y detección temprana ayudan a prevenir el cáncer de próstata

Hablar de la próstata puede generar incomodidad, pero ignorar su cuidado es un error. El cáncer de próstata es uno de los más frecuentes en hombres, especialmente después de los 50 años. Aunque no existe una fórmula que lo prevenga al 100% —ya que factores como la edad y la genética no se pueden modificar— sí es posible reducir el riesgo entre el 30% y 40% mediante hábitos saludables y detección oportuna.

Álvaro Eyzaguirre, docente de la carrera de Medicina de la Universidad Franz Tamayo (Unifranz), explica que: “El cáncer de próstata, se encuentra entre los cánceres más comunes que afectan a los seres humanos, su presentación más grave es la presentación metastásica que, desgraciadamente, cuando el cáncer de próstata hace metástasis, entonces ahí sí genera un índice de gravedad. Pero incluso así, con metástasis, sigue siendo de fácil resolución antes del estadio cuarto de la afección”.

Uno de los pilares de la prevención es la alimentación. Priorizar frutas y verduras ricas en antioxidantes ayuda a proteger las células prostáticas. El tomate cocido, por su contenido de licopeno, se asocia con menor riesgo; el brócoli y otras crucíferas contienen compuestos que favorecen la desintoxicación de sustancias potencialmente cancerígenas.

Un estudio de la cohorte EPIC (Investigación Prospectiva Europea sobre Cáncer y Nutrición), mostró que una alimentación rica en frutas y verduras se asocia con un menor riesgo total de la afección cancerigena, especialmente cuando incluye cítricos.

Se recomienda limitar carnes rojas y procesadas a menos de 500 gramos por semana, reducir lácteos enteros y evitar azúcares refinados, ya que niveles elevados de insulina pueden estimular el crecimiento celular anormal.

Los estudios sobre nutrición y cáncer de próstata muestran evidencia mixta, pero coinciden en que dietas ricas en antioxidantes y bajas en carnes procesadas se asocian con una reducción del riesgo de entre 15% y 25%.

La dieta mediterránea, rica en aceite de oliva, pescado azul y granos integrales, ha mostrado reducir el antígeno prostático específico (PSA) hasta 20%, además de mejorar la supervivencia. Mantener una hidratación adecuada de más de dos litros de agua al día, también contribuye a eliminar toxinas.

El ejercicio regular es otro factor protector. Realizar entre 150 y 300 minutos semanales de actividad aeróbica moderada, como caminar rápido o nadar, junto con dos sesiones de fuerza, ayuda a controlar el peso y regular las hormonas. La obesidad visceral, con Índice de Masa Corporal (IMC) mayor a 30, aumenta hasta 1.5 veces el riesgo de formas agresivas de cáncer prostático. La meta saludable es un IMC entre 18.5 y 24.9 y un perímetro abdominal menor a 102 centímetros.

Otros hábitos también influyen, como evitar el tabaco —que incrementa la agresividad de distintos tumores— y moderar el consumo de alcohol (menos de 14 unidades por semana) son medidas recomendadas. Estudios sugieren que una frecuencia de eyaculación de al menos dos veces por semana podría reducir entre 20% y 30% la congestión prostática y el riesgo asociado.

Sin embargo, la edad es el principal factor de riesgo. “Hay casos excepcionales en los que hay pro oncogenes, o genes patológicos, que desarrollan cáncer de próstata por debajo de los 30 años. La verdad es que el 91 al 98% de los cánceres de próstata aparecen por encima de los 40 años con su pico a los 65 años”, señala el especialista. Por ello, la vigilancia médica a partir de los 50 años —o desde los 45 si existen antecedentes familiares o mayor riesgo— es fundamental.

La detección temprana es el “sistema de alerta” más eficaz. El análisis de PSA, junto con el tacto rectal, permite identificar alteraciones antes de que aparezcan síntomas. En casos necesarios, la resonancia magnética multiparamétrica mejora la precisión diagnóstica. Dado que en etapas iniciales no suele haber señales evidentes, no se debe esperar a presentar dificultad para orinar, flujo débil o sangre en la orina para acudir al especialista.

Aunque el cáncer de próstata está estrechamente vinculado con el envejecimiento, adoptar una dieta equilibrada, mantener un peso saludable, ejercitarse, evitar hábitos nocivos y realizar controles periódicos son estrategias clave para reducir el riesgo y detectarlo a tiempo. La prevención no elimina completamente la posibilidad de padecerlo, pero sí aumenta significativamente las probabilidades de un diagnóstico temprano y un tratamiento exitoso.

