Aprehenden a tres prófugos acusados de abusar a una menor en Viacha

Efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv) aprehendieron este jueves a tres hombres que se encontraban prófugos de la justicia, acusados del presunto delito de violación contra una menor de edad en el municipio de Viacha, en el departamento de La Paz.

El operativo se realizó tras una investigación iniciada luego de que el hecho fuera denunciado en noviembre de 2025. La captura se concretó mediante un trabajo coordinado entre personal de la Felcv de Viacha y efectivos de la Policía Rural y Fronteriza.

“Se ha logrado aprehender en el municipio de Viacha a tres ciudadanos que eran prófugos de la justicia buscados por el presunto delito de violación a una menor de edad”, informó el director de la FELCV, Ricardo Terrazas.

De acuerdo con el reporte, el caso se encontraba en proceso investigativo desde noviembre del año pasado, cuando se conocieron los hechos y se iniciaron las diligencias para identificar a los responsables.

Actualmente los tres acusados se encuentran en dependencias de la Felcv a la espera de ser puestos ante la autoridad jurisdiccional.

