Tras calificar de positivo el debate a gobernadores, TED prepara encuentro con candidatos a la Alcaldía

El Tribunal Electoral Departamental (TED) de Santa Cruz realizó una evaluación positiva del debate entre candidatos a gobernadores y anunció que ya se ultiman los preparativos para el debate de aspirantes a la Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra.

El presidente del TED Santa Cruz, Marco Monasterio, destacó la participación de los candidatos y el desarrollo del evento, señalando que el principal objetivo fue acercar a la ciudadanía las propuestas de quienes buscan ocupar cargos de autoridad.

“En el TED hemos realizado una evaluación positiva de la realización del debate de los candidatos, de las moderadoras y del mismo set de televisión donde estuvimos. Sobre todo, valoramos la calidad para llegar a la ciudadanía con los ejes temáticos que han respondido los candidatos”, afirmó.

Monasterio subrayó que este tipo de espacios permiten que la población conozca directamente las propuestas y planteamientos de quienes aspiran a gobernar.

“Valoramos la participación de todos los candidatos en este debate, porque permite que la ciudadanía conozca de ellos mismos sus propuestas”, agregó.

Debate de candidatos a la Alcaldía

La autoridad electoral también informó que el TED se encuentra en la etapa final de organización del debate entre los candidatos a la Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra, previsto para los próximos días.

En ese sentido, indicó que en las próximas horas se sostendrá una reunión con los delegados de los candidatos para explicar la metodología del debate y definir los ejes temáticos.

“En pocas horas tenemos la reunión con los delegados para explicar la metodología del debate del domingo y los ejes temáticos que la Sala Plena está proponiendo para que sean consensuados con ellos”, señaló.

Asimismo, anunció que este viernes se realizará el sorteo que definirá el orden de participación de los candidatos.

“El día de mañana realizaremos el sorteo a las 13:00. Esperamos que la participación sea unánime de todos los candidatos y que todos estén presentes para que podamos conocer sus propuestas”, indicó.

Temas del debate

Respecto a los temas que se abordarán en el encuentro entre candidatos a alcalde, Monasterio explicó que serán similares a los planteados en el debate de gobernadores.

Entre los principales ejes temáticos se prevé abordar desarrollo económico, gestión de riesgos y seguridad ciudadana, además de otros temas que serán consensuados con los delegados de los candidatos.

“Son temas muy similares: desarrollo económico, riesgos, seguridad ciudadana y otros que vamos a proponer a los delegados para que sean consensuados en la reunión”, explicó.

El TED espera que el debate mantenga el mismo nivel de participación y respeto entre los candidatos, con el objetivo de fortalecer el proceso democrático y permitir que la ciudadanía conozca las principales propuestas de gobierno municipal.

