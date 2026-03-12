Empresarios españoles ven oportunidades de inversión en Bolivia

Empresarios españoles expresaron este jueves su interés en fortalecer su presencia e inversiones en Bolivia, tras una reunión sostenida con el rey de España, Felipe VI, en la que participaron también representantes del empresariado boliviano.

Durante el encuentro, el sector empresarial español destacó el potencial económico del país en áreas como energía, hidrocarburos, servicios y turismo, aunque remarcó que para concretar nuevos proyectos es necesario mejorar las condiciones normativas y garantizar seguridad jurídica.

“Las empresas españolas queremos estar aquí, pero tiene que haber ciertos cambios de normativas o de legislación que permitan estas inversiones”, señaló el empresario español, Miguel Lorente.

El empresario enfatizó que uno de los elementos clave para atraer capital extranjero es brindar estabilidad legal a quienes deciden invertir.

“Yo soy un empresario español y no quiero cambiar la ley de inversiones. Lo que necesitamos es un poco más de seguridad jurídica. Es lo más importante para que una empresa venga y arriesgue su dinero”, afirmó.

En la reunión también participó el presidente de la Cámara Oficial Española de Comercio e Industria en Bolivia, Ildefonso Núñez, quien destacó la importancia de fortalecer los vínculos entre los sectores productivos de ambos países para generar nuevas oportunidades de negocios.

Por parte de Bolivia, estuvieron presentes el presidente de la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (Cainco), Jean Pierre Antelo, y el titular de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), Rolando Kempff, entre otros.

Los representantes bolivianos calificaron el encuentro como positivo y señalaron que podría abrir nuevas oportunidades de inversión en sectores estratégicos del país.

“Una reunión muy productiva, muy importante que creo que traerá muchos beneficios. Hoy también está motivada a seguir invirtiendo en el país en distintos sectores”, señaló Antelo.

Asimismo, se destacó el potencial del turismo, especialmente en ciudades como La Paz, donde el empresariado considera que existe un amplio margen para impulsar proyectos de inversión.

Los empresarios coincidieron en que para aprovechar estas oportunidades es necesario avanzar en la aprobación de normas que fortalezcan el clima de negocios.

“Ley de Arbitraje, Ley de Seguridad Energética, que tienen que ir acelerándose porque el país necesita estas victorias tempranas”, sostuvo Kempff.

El sector privado prevé continuar con este tipo de encuentros para consolidar las relaciones económicas entre Bolivia y España y promover nuevas inversiones en los próximos años.

