¿Cuánto cuesta llenar el tanque? Así puedes calcular el gasto en combustible

El aumento en los precios de los combustibles en Bolivia ha generado que muchos conductores busquen formas rápidas de calcular cuánto costará llenar el tanque de sus vehículos.

Con una calculadora de combustibles, los usuarios pueden estimar fácilmente el gasto total introduciendo datos básicos como la capacidad del tanque del vehículo y el tipo de combustible.

Precios del combustible en Bolivia

Desde diciembre de 2025, los precios de los hidrocarburos cambiaron tras el levantamiento parcial de la subvención estatal. Actualmente, los costos referenciales son:

Gasolina especial: Bs 6,96 por litro

Diésel: Bs 9,80 por litro

Gasolina premium: Bs 11,00 por litro

GLP: Bs 22,50

Estos valores sirven como base para estimar el gasto total al cargar combustible.

Cómo calcular el gasto de combustible

Para conocer cuánto costará un viaje o llenar el tanque, se puede aplicar una fórmula sencilla basada en el rendimiento del vehículo.

Fórmula básica:

Costo total = (Distancia del viaje ÷ rendimiento del auto en km/l) × precio del combustible

Pasos para hacer el cálculo

Determinar la distancia del viaje

Conocer los kilómetros que se recorrerán. Calcular el rendimiento del vehículo

Dividir los kilómetros recorridos entre los litros consumidos para saber cuántos kilómetros rinde el auto por litro. Verificar el precio del combustible

Consultar el precio actualizado del litro de gasolina o diésel.

Ejemplo práctico

Si un conductor planea viajar 100 kilómetros, su vehículo rinde 10 km por litro y el precio de la gasolina especial es Bs 6,96, el cálculo sería:

100 km ÷ 10 km/l = 10 litros necesarios

10 litros × 6,96 Bs = Bs 69,6

Es decir, el viaje tendría un costo aproximado de 69,6 bolivianos en combustible.

Herramientas útiles para conductores

Para facilitar estos cálculos, existen aplicaciones y plataformas digitales que permiten conocer precios y disponibilidad de carburantes:

ANH Abastecimiento: permite ubicar surtidores cercanos y verificar precios en tiempo real.

Calculadoras en línea como Omni Calculator o autocosts.info, que ayudan a estimar el consumo según el modelo del vehículo.

Estas herramientas se han vuelto cada vez más útiles para los conductores que buscan planificar sus gastos en combustible y optimizar sus viajes.

Mira la programación en Red Uno Play