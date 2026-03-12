¿Más vuelos y aerolíneas? Así funcionará la política de 'cielos abiertos' en Bolivia

El Gobierno boliviano impulsa una política de 'cielos abiertos' orientada a ampliar la conectividad aérea del país mediante acuerdos internacionales que permitan a más aerolíneas operar rutas y transportar pasajeros entre distintos destinos.

Desde el Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda explicaron que esta estrategia se basa en las llamadas “libertades del aire”, un conjunto de derechos establecidos en la aviación internacional que permiten a las aerolíneas de un país volar sobre otro territorio, realizar escalas o transportar pasajeros entre diferentes destinos.

Con esta política, Bolivia busca incrementar la competencia entre aerolíneas, ampliar la oferta de vuelos internacionales y fortalecer sectores como el turismo, el comercio y los servicios.

¿Qué significa la política de 'cielos abiertos'?

La política de 'cielos abiertos' es un modelo de desregulación del transporte aéreo que elimina o reduce restricciones para que aerolíneas extranjeras puedan operar vuelos hacia y desde un país.

En la práctica, esto significa que más compañías internacionales podrían abrir rutas, aumentar frecuencias y competir en el mercado aéreo boliviano, lo que podría traducirse en mayor conectividad y mejores precios para los pasajeros.

El objetivo del Gobierno es reducir la dependencia de una sola aerolínea y fomentar la competencia, lo que también podría mejorar la calidad del servicio en el sector.

La “quinta libertad del aire”

Uno de los puntos centrales de esta política es la habilitación de la “quinta libertad del aire”, un derecho en la aviación internacional que permite a una aerolínea extranjera transportar pasajeros entre dos países distintos haciendo escala en un tercer país.

El ministro explicó que esta modalidad permitirá que aerolíneas de otros países puedan aterrizar en Bolivia, recoger pasajeros y continuar su vuelo hacia otro destino internacional.

Por ejemplo, una aerolínea podría realizar una ruta entre dos países extranjeros con una escala en Bolivia, y en ese punto embarcar pasajeros adicionales.

Impacto en turismo, comercio y conectividad

Según el Gobierno, la implementación de esta política busca dinamizar el turismo y los servicios, además de mejorar la integración de Bolivia con otros mercados internacionales.

También se espera que el incremento de rutas y frecuencias facilite el movimiento de viajeros, exportaciones y negocios, fortaleciendo la actividad económica vinculada al transporte aéreo.

Competencia para fortalecer la aerolínea nacional

Las autoridades indicaron que anteriormente no se permitía este tipo de operaciones debido a políticas de protección hacia la aerolínea estatal.

Sin embargo, ahora el enfoque apunta a fortalecer a la empresa boliviana para que compita en igualdad de condiciones con otras compañías internacionales.

Para avanzar en esta política, el Gobierno trabaja en la modificación de dos leyes y la elaboración de un decreto supremo, que permitirá ampliar la oferta de vuelos y mejorar el servicio para los usuarios.

Con estas medidas, Bolivia busca integrarse con mayor fuerza al sistema de transporte aéreo internacional y ampliar sus conexiones con el mundo.

