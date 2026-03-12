“Mucho discurso y poco plan”: analista ve falta de propuestas claras en debate de candidatos a la Gobernación de Cochabamba

El analista político y politólogo Fernando Berríos afirmó que el debate entre los diez candidatos a la Gobernación de Cochabamba dejó pocas propuestas concretas para resolver los problemas del departamento.

Señaló que durante el foro se escucharon discursos generales, pero no se explicaron con claridad las formas de aplicar las propuestas.

“Parecía un examen de colegio. Dijeron que quieren hacer muchas cosas, pero no explicaron cómo”, señaló.

El analista consideró que Cochabamba enfrenta varias necesidades y problemas estructurales que no fueron abordados de manera concreta por los postulantes.

A su juicio, el departamento lleva más de 20 años de postergación y aún no se presentan planes claros para recuperar su capacidad productiva.

“Cochabamba tiene muchas necesidades. No producimos nada, nos olvidamos de ser el granero del país y no hay propuestas que atiendan esas demandas”, sostuvo.

Berríos también señaló que ninguno de los candidatos logró destacar o convencer al electorado indeciso durante el debate. “No creo que haya alguien que haya deslumbrado o que haya podido rescatar el voto de la gente indecisa”, afirmó.

Asimismo, cuestionó que en Bolivia los programas de gobierno no sean de cumplimiento obligatorio. En ese sentido, planteó que la normativa debería exigir que los candidatos cumplan los planes presentados y que estos sean evaluados durante su gestión.

El analista también criticó que la confrontación entre candidatos siga siendo una práctica común en la política. “La vieja forma de hacer política es atacar para crecer, pero eso no da buenos resultados”, indicó.

El debate entre los diez aspirantes a la Gobernación fue organizado por el Tribunal Electoral Departamental (TED) de Cochabamba con el objetivo de que la población conozca las propuestas de los candidatos rumbo a las elecciones subnacionales previstas para el 22 de marzo.



