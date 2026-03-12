Ellefsen: “El Alto puede convertirse en un polo industrial del departamento"

El candidato a la Gobernación de La Paz por la Alianza Somos La Paz (SLP), Ingvar Ellefsen Dotzauer, respondió a los cuestionamientos planteados durante el debate electoral y explicó las estrategias con las que busca concretar sus propuestas para el departamento.

El aspirante reiteró que uno de los pilares de su plan es construir un nuevo contrato social para La Paz a partir del fortalecimiento del estatuto autonómico, el cual debe elaborarse con la participación de organizaciones sociales, sectores productivos y autoridades locales.

Posteriormente, el documento deberá ser aprobado por la Asamblea Legislativa Departamental y revisado en su constitucionalidad.

En materia de ordenamiento territorial, Ellefsen planteó elaborar un plan de uso de suelos, con el objetivo de definir de manera clara las potencialidades productivas de cada región y promover un mejor aprovechamiento de la tierra.

Respecto a salud, el candidato señaló que su propuesta contempla descentralizar los servicios sanitarios y fortalecer hospitales regionales.

En ese marco, mencionó que se buscará potenciar los hospitales de Caranavi, Achacachi y Patacamaya, con el fin de acercar la atención médica a las provincias y reducir la concentración de servicios en la sede de gobierno.

También planteó impulsar un seguro de salud para animales, iniciativa que podría desarrollarse de forma concurrente con los municipios mediante acuerdos institucionales.

En el ámbito ambiental, el postulante mencionó la necesidad de impulsar planes de descontaminación y recuperación de suelos, además de promover prácticas productivas que permitan mejorar la calidad de las tierras.

En relación con la actividad minera, Ellefsen señaló que los cambios en el sector deben impulsarse principalmente a través de la educación y la capacitación, promoviendo procesos productivos más responsables con el medio ambiente.

El candidato también abordó el tema de la industrialización y el empleo, señalando que La Paz debe apostar por el desarrollo industrial para evitar la migración de empresas.

En ese sentido, sostuvo que la materia prima del departamento debería procesarse localmente para generar mayor valor agregado.

Como parte de esta estrategia, destacó el potencial de El Alto como polo industrial y planteó impulsar nuevas carreras técnicas y profesionales orientadas al desarrollo productivo de la región.

Finalmente, Ellefsen afirmó que el departamento necesita una visión de desarrollo a largo plazo, basada en la coordinación entre instituciones, sectores productivos y gobiernos locales para impulsar el crecimiento económico y social de La Paz.

