Hidroeléctricas, basura y agua: las propuestas del debate por la Gobernación de Cochabamba

El Tribunal Electoral Departamental (TED) de Cochabamba realizó un foro debate entre los diez candidatos a la Gobernación, quienes presentaron sus principales propuestas con miras a las elecciones subnacionales del 22 de marzo. La actividad buscó que la población conozca las ideas y planes de gobierno de cada postulante.

Durante el encuentro, el candidato de la alianza Libre, Juan Roberth Flores, planteó la creación y fortalecimiento de hidroeléctricas para avanzar en el cambio de la matriz energética del país.

También afirmó que Cochabamba debe cobrar los recursos que en su criterio le adeuda la Empresa Nacional de Electricidad (ENDE) y mencionó que impulsará la ejecución de proyectos como K'omer Qhocha para garantizar agua en el Valle Alto y promoverá la exploración y explotación de hidrocarburos para fortalecer la economía regional.

Por su parte, el candidato de la alianza Unidos por los Pueblos, Leonardo Loza, señaló que Cochabamba debe consolidarse como un departamento con estabilidad social y pidió el apoyo del sector privado para resolver los problemas productivos y económicos.

Mientras tanto, Mario Enrique Severich Bustamante, de Soluciones con Todos, propuso abordar el problema de los residuos sólidos mediante alianzas público-privadas. Explicó que existen empresas capaces de transformar la basura en diésel y planteó impulsar este tipo de iniciativas con el apoyo de la población.

La candidata del FRI, Ruth Alina Peralta, destacó la importancia de la educación, del respeto desde la niñez, y planteó la implementación de un sistema educativo que fortalezca estos valores.

El candidato del Movimiento Tercer Sistema (MTS), Alejandro Mostajo, afirmó que su propuesta busca sacar a Cochabamba de la postergación y cuestionó a exautoridades que ocuparon cargos públicos en el pasado sin concretar mayores avances para el departamento.

En paralelo, el candidato de la alianza Patria, Rolando Morales, propuso convocar a una reunión con todos los alcaldes del departamento y representantes de los sectores sociales, con apoyo del Ministerio de Economía y el Viceministerio de Agua, para coordinar soluciones a los principales problemas como el manejo de la basura.

Finalmente, Orlando Zurita, del Partido Demócrata Cristiano (PDC), mencionó la necesidad de gestionar mejor los recursos económicos relacionados con proyectos como ENDE, Misicuni, las plantas eólicas del Cono Sur y el tren metropolitano, con el objetivo de que los beneficios permanezcan en Cochabamba. También planteó la apertura de caminos para impulsar la actividad minera y el trabajo de las cooperativas.

Durante el debate, Leonardo Loza también afirmó que, de llegar a la Gobernación, trabajará para evitar bloqueos en el departamento y destacó la importancia del diálogo para prevenir conflictos.

El foro debate contó con la participación de todos los candidatos: Juan Roberth Flores (Alianza Libre), Leonardo Loza (Alianza Unidos por los Pueblos), Sergio Oliver Rodríguez Mercado (APB–Súmate), Mario Enrique Severich (Soluciones con Todos), Ruth Alina Peralta (FRI), Jhon Ariel Rioja (NGP), Esther Soria Gonzales (Unidos), Alejandro Mostajo Rueda (MTS), Rolando Morales (Patria ) y Orlando Zurita (PDC).

