Presidente del TSE: “Este es un espacio para debatir ideas, no para la confrontación”

El debate entre candidatos a la Gobernación se realiza este miércoles en los nueve departamentos del país, con la participación de representantes de organizaciones y alianzas políticas, quienes exponen sus propuestas sobre los principales desafíos del departamento.

Durante la apertura del evento, el presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Gustavo Ávila, señaló que este espacio fue creado para contrastar propuestas y debatir ideas, evitando la confrontación entre los participantes.

“Este es un espacio para debatir ideas, no para la confrontación”, afirmó la autoridad electoral.

Ávila explicó que la iniciativa busca fortalecer la calidad del debate político y contrarrestar la llamada “guerra sucia”, que empobrece la discusión pública cuando se llena de ataques personales.

Además, indicó que el Órgano electoral promueve la realización de debates con candidatos a las gobernaciones de los nueve departamentos de Bolivia, con el objetivo de que la ciudadanía conozca y compare las propuestas de los aspirantes antes de emitir su voto.

La autoridad también reiteró el compromiso del Tribunal Supremo Electoral de garantizar procesos transparentes y en apego a las reglas democráticas, de cara a las elecciones subnacionales previstas para el 22 de marzo.

Estos espacios forman parte de las acciones impulsadas por el Órgano electoral para promover el voto informado en los próximos comicios subnacionales.



