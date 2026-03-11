Lo contrataron para arreglar su casa y terminó robándoles los ahorros de toda su vida

Lo que comenzó como una relación de confianza terminó en una pesadilla para una familia de Castelar, que al revisar las cámaras de seguridad de su casa descubrió que el ladrón que había entrado a robar era el mismo albañil que había trabajado allí días antes.

El hecho ocurrió en una vivienda ubicada sobre la calle Blas Parera al 400.

Según fuentes policiales, el dueño de la casa regresó a su domicilio y encontró una escena alarmante: la puerta de ingreso había sido forzada y faltaban sus ahorros y varios objetos de valor.

Las cámaras revelaron la verdad

Las grabaciones de seguridad resultaron clave para entender lo sucedido.

En las imágenes se observa a dos hombres que ingresaron a la vivienda tras forzar la puerta con una barreta. Uno de ellos llevaba un casco de moto negro para ocultar su identidad y una mochila donde guardó lo robado.

Sin embargo, a pesar del intento de ocultarse, el propietario reconoció de inmediato al sospechoso.

La forma de caminar, su contextura y algunos movimientos fueron suficientes para identificarlo: era el albañil vecino que había estado trabajando en la casa días antes.

Allanamiento y detención

Con esta información, el Grupo Táctico Operativo (GTO) de la comisaría de Castelar inició una investigación que llevó a un allanamiento en una vivienda del barrio 17 de Agosto, en el partido de Ituzaingó.

Durante el operativo, los agentes lograron detener al sospechoso y secuestrar ropa que coincidiría con la utilizada durante el robo, además de parte de los objetos sustraídos.

La reacción del sospechoso

El hombre fue trasladado ante la Justicia de Morón, donde inicialmente intentó negar su participación.

Según fuentes de la investigación, aseguró que “se habían equivocado de persona”.

No obstante, al ser confrontado con las imágenes de las cámaras de seguridad, decidió guardar silencio y no declarar.

El detenido quedó imputado por “robo bajo la modalidad escruche”, mientras que la Policía continúa con la búsqueda del segundo delincuente que participó del hecho y permanece prófugo.

