“Hay una artista en potencia”: Estrella Torrez consigue una silla en La Gran Batalla

La segunda noche de audiciones en vivo de La Gran Batalla: Duelo de Voces, reality musical transmitido por Red Uno, continuó con la presentación de Estrella Torrez, participante de 26 años proveniente de La Paz.

La concursante interpretó una versión de “Zamba para olvidar”, tema popularizado por la artista Camila Lour, logrando una actuación que despertó interés en el jurado.

Aunque la decisión final fue otorgarle una silla, los jueces coincidieron en que la cantante aún tiene aspectos por mejorar.

Un talento que debe pulirse

El jurado Diego Ríos destacó que la participante tiene potencial, pero señaló que debe seguir trabajando en su técnica.

“Hay algunas cosas para corregir, pero sí mereces una silla”.

Por su parte, Alenir Echeverría consideró que la intérprete puede crecer mucho con estudio y preparación.

“Hace falta poner arreglos maravillosos a ese tipo de canciones… y sí, mereces una silla”.

Potencial artístico

El jurado Tito Larenti también remarcó que la concursante podría desarrollar una propuesta artística interesante.

“Hay una artista en potencia, hay mucho que trabajar… y sí, mereces una silla”.

Finalmente, Marco Veizaga destacó la emoción que transmitió en algunos momentos de la interpretación.

“Me has hecho estremecer. Por momentos hubo un poco de descontrol que se puede trabajar, pero esta noche mereces una silla”.

Con el apoyo de los cuatro jueces, Estrella Torrez logró quedarse con una silla y continuar en la competencia, recibiendo con mucha emoción la decisión del jurado.

La batalla musical continúa en La Gran Batalla: Duelo de Voces, donde cada presentación puede acercar a los participantes a convertirse en la próxima gran voz del país.

