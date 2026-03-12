En vivo: Debate a Gobernadores en Santa Cruz; 11 candidatos presentan sus planes para el departamento

A pocos días de las elecciones subnacionales del 22 de marzo, el país vive una jornada crucial con el debate nacional de candidatos a gobernadores. El evento, organizado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), inició a las 21:00 de manera simultánea en los nueve departamentos.

El presidente del ente electoral, Gustavo Ávila, destacó que el 97% de los postulantes confirmó su asistencia a estos encuentros. “Han respondido al llamado de la población, lo que quiere decir que están comprometidos en informar sus planes”, señaló la autoridad.

La metodología del debate fue consensuada con los delegados de las organizaciones políticas para asegurar un equilibrio absoluto. Ávila explicó que todos tendrán el mismo tiempo y la misma oportunidad para exponer y responder preguntas.

“Cada candidato va a poder hacer uso de la réplica y la dúplica”, puntualizó el titular del organismo electoral durante la apertura. Esta dinámica busca que los ciudadanos escuchen directamente las propuestas y puedan tomar una decisión informada.

El contenido del encuentro se divide en bloques temáticos sobre economía regional, salud, educación y desarrollo de infraestructura. Estos temas representan las competencias directas que asumirán las futuras autoridades departamentales en sus gestiones.

En cuanto a la duración, las jornadas en La Paz y Santa Cruz se extenderán por tres horas continuas. En los demás departamentos, el intercambio de ideas tendrá un tiempo total de dos horas y media.

La transmisión se difunde a través de las plataformas digitales del Órgano Electoral Plurinacional y diversas cadenas nacionales. Medios televisivos como Red Uno se sumaron a la señal para garantizar que el mensaje llegue a la mayor cantidad de hogares, haciendo énfasis en los debates de Santa Cruz y La Paz.

Esta iniciativa forma parte de las actividades estratégicas del TSE para fortalecer la cultura democrática y el voto consciente. El evento se consolida como el último gran espacio de contraste político antes del silencio electoral.

Sigue la transmisión en vivo desde aquí: https://www.facebook.com/RedUnotv/videos/1454211566183289

Mira la programación en Red Uno Play