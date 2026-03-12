Tensión en debate: Quispe y Gómez intercambian acusaciones por “Ley Antibloqueos”

Un momento de tensión se registró durante el debate entre candidatos a la Gobernación de La Paz cuando el actual gobernador y postulante a la reelección, Santos Quispe, cuestionó a Andrés Gómez por un supuesto respaldo a la denominada “Ley Antibloqueos”, lo que derivó en un cruce de acusaciones.

Quispe afirmó haber escuchado en medios de comunicación que su contrincante apoya esa normativa y preguntó cómo atendería a la población de las 20 provincias del departamento en ese contexto.

“Candidato, le he escuchado hablar en la prensa que usted está apoyando a la Ley Antibloqueos. ¿Cómo va a atender a la población de las 20 provincias?”, consultó.

Gómez rechazó la acusación y pidió que se precise la fuente de esa afirmación, señalando que no respondería a comentarios sin respaldo.

“¿En qué medio? Medio específico, puntual. Seamos serios, este es un debate. Si no hay un medio, no puedo responder sobre algo que no se precisa”, respondió.

El candidato también replicó con una acusación dirigida a Quispe.

“Yo también puedo decir que he escuchado en los medios que vendes ítems a médicos. ¿En cuánto los vendes?”, retrucó.

Tras el intercambio, los moderadores del debate intervinieron para pedir a los participantes que mantengan el orden y continúen con el desarrollo del evento.

Los debates entre candidatos forman parte de las actividades previas a las elecciones subnacionales del 22 de marzo, en las que la ciudadanía elegirá gobernadores, alcaldes, concejales municipales y asambleístas departamentales.

Mira la programación en Red Uno Play