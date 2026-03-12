Aragonés: “El duelo con Surinam es el más importante en 30 años”

La selección boliviana tendrá una última prueba antes de afrontar el duelo decisivo del repechaje. El combinado nacional enfrentará a Trinidad y Tobago national football team este domingo a las 16:00 en el estadio Estadio Ramón Tahuichi Aguilera, en un partido que servirá como preparación antes del viaje para enfrentar a Suriname national football team.

El exjugador y exentrenador de la Verde, Carlos Aragonés, habló en exclusiva con el programa El Mañanero de Red Uno de Bolivia y pidió respaldo total al plantel convocado por Óscar Villegas.

“Hay que hablar de los que están. Soy ético y en mi opinión estos jugadores son los mejores para el entrenador. Hay que apoyarlos y estar pendientes de que hagan un buen trabajo”, afirmó Aragonés.

El histórico de la selección explicó que el amistoso ante los caribeños permitirá al cuerpo técnico observar alternativas para el duelo decisivo del 26 de marzo.

“En ese partido no estarán todos, pero seguro le dará a Villegas la posibilidad de buscar alternativas, otros jugadores que pueden ser muy importantes para el partido contra Surinam”, sostuvo.

Aragonés también remarcó la magnitud del compromiso que afrontará la Verde, al considerarlo una oportunidad histórica para volver a una Copa del Mundo.

“Esta es la posibilidad más real de que Bolivia llegue al Mundial después de más de 30 años. La ampliación de cupos nos permitió llegar a esta instancia y es una oportunidad única. No sabemos si en el futuro volverá a presentarse”, señaló.

Finalmente, fue contundente sobre la relevancia del encuentro:

“El partido contra Surinam es el más importante de los últimos 30 años y hay que llegar preparados de la mejor manera posible”.

