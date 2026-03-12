El Ministerio Público inició una investigación tras el hallazgo de más de 118 kilos de marihuana y 4,5 kilos de pasta base de cocaína durante un operativo realizado en la zona del Tripartito, en la comunidad Santiago de Lípez del departamento de Potosí.

El fiscal departamental, Gonzalo Aparicio, informó que las sustancias controladas fueron encontradas luego de que varias personas abandonaran la carga y escaparan al advertir la presencia de efectivos antidroga.

“Este caso se encuentra en etapa preliminar y se están realizando las actuaciones necesarias para esclarecer lo ocurrido e identificar a los responsables. La Fiscalía Departamental continuará coordinando con la Policía para avanzar con la investigación”, explicó la autoridad.

De acuerdo con el reporte oficial, el operativo se realizó el 5 de marzo durante un patrullaje de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) en el sector del Tripartito, en la frontera entre Bolivia, Argentina y Chile.

Los efectivos observaron a varias personas trasladando bultos sospechosos; sin embargo, al percatarse del patrullaje policial, los individuos dejaron la carga y huyeron hacia la serranía del sector.

Durante la intervención se secuestraron bolsas que contenían paquetes de marihuana y una mochila con pasta base de cocaína, sustancias que posteriormente dieron resultado positivo en las pruebas de campo realizadas por los investigadores.

La investigación está a cargo del fiscal de materia José Luis Terceros, bajo conocimiento del Juzgado Público de Familia e Instrucción Penal N°1 de Villazón, instancia que supervisará las actuaciones procesales dentro del caso.

