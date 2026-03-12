Denuncian por agresión sexual al alcalde de Desaguadero y la Fiscalía ordena su aprehensión

El Ministerio Público ordenó la aprehensión de René Luis T. M., alcalde del municipio de Desaguadero, en la provincia Ingavi del departamento de La Paz, tras una denuncia por agresión sexual y tentativa de violación.

La fiscal Julieta Segales confirmó la medida e informó que se iniciaron las investigaciones correspondientes, entre ellas la valoración forense de la víctima.

La denuncia fue presentada por una funcionaria de la alcaldía, quien señaló que la agresión ocurrió el 11 de marzo dentro de instalaciones municipales.

De acuerdo con el reporte, la mujer fue auxiliada por su hija, quien posteriormente presentó la denuncia ante la Policía.

Tras el incidente, el alcalde abandonó el lugar, pero posteriormente fue detenido por las autoridades.

Actualmente se encuentra en celdas policiales, mientras el Ministerio Público define su situación jurídica dentro del proceso.

Con información de ABI.

