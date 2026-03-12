Este jueves será la audiencia de profesor acusado de presunto abuso a estudiantes en Quillacollo

La audiencia de medidas cautelares contra un profesor de 42 años acusado de abuso sexual se realizará este jueves, mientras avanzan las investigaciones por presuntos toques impúdicos a estudiantes de una unidad educativa del municipio de Quillacollo.

El director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), Rolando Vera, informó que hasta la fecha existen dos denuncias formalizadas contra el maestro, quien habría realizado toques indebidos a menores de edad aprovechando su condición de profesor.

“El profesor fue aprehendido el martes y actualmente se encuentra a la espera de su audiencia cautelar”, señaló.

Entretanto, la delegada defensorial departamental de Cochabamba, Marioly Álvarez, indicó que la institución solicitó informes a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia (DNA) de la Alcaldía de Quillacollo y a la Dirección Distrital de Educación para conocer las acciones asumidas para resguardar a las presuntas víctimas.

Comentó que sostuvo reuniones con la jefa de la DNA y la directora distrital de Educación, donde se conoció que se identificaron más niños y niñas que podrían ser víctimas, por lo que los casos se están acumulando mientras se aguardan las medidas cautelares.

“Vamos a ingresar en calidad de veedores a la audiencia y también prevemos reunirnos con el director de la unidad educativa para conocer cómo se ha organizado el aula donde ocurrieron los hechos y cómo se está haciendo seguimiento para evitar que los menores sean afectados por lo sucedido”, señaló.

Antecedentes

La Policía informó anteriormente que ya se identificaron entre seis y ocho presuntas víctimas de abuso sexual atribuido al profesor de primaria. El caso fue inicialmente conocido por la Defensoría de la Niñez y Adolescencia y posteriormente se formalizó la denuncia ante la Felcc el pasado 12 de febrero.

El maestro permanece bajo custodia policial en dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de Quillacollo mientras se define su situación jurídica en la audiencia de medidas cautelares, donde la autoridad judicial determinará si será enviado a detención preventiva mientras continúan las investigaciones.

