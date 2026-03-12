Lluvias golpean Bolivia: rescates, desaparecidos y fallecidos tras crecidas de ríos

Las intensas lluvias registradas en los últimos días provocaron emergencias en diferentes regiones del país, con rescates, personas desaparecidas y fallecidos tras la crecida de ríos y derrumbe de caminos, informó el director nacional de Bomberos de Bolivia, coronel Pavel Tovar.

La autoridad señaló que actualmente se desplegaron al menos siete equipos de búsqueda en distintas zonas, con cerca de 40 efectivos que realizan operativos en condiciones complejas debido al incremento del caudal de los ríos y los efectos de las lluvias.

“Tenemos casi siete equipos de búsqueda en todo Bolivia, aproximadamente 40 efectivos que están trabajando en estos operativos”, indicó.

Uno de los casos más recientes ocurrió en Santa Cruz, donde se recuperó el cuerpo sin vida de un hombre de 38 años que fue arrastrado por el río Piraí.

En el mismo río se registró otro incidente cuando dos personas intentaron cruzar por un paso improvisado y fueron arrastradas por la corriente.

Otra emergencia ocurrió en Tarija, donde un motociclista fue arrastrado por un río mientras intentaba atravesarlo por un paso improvisado.

Las lluvias también provocaron derrumbes en carreteras. En uno de estos hechos, una camioneta fue arrastrada por un deslave hasta un río con dos ocupantes en su interior.

“Uno de los ocupantes fue encontrado sin vida entre 200 y 300 metros más abajo, en un recodo del río, mientras que la segunda persona sigue siendo buscada”, detalló.

El jefe de Bomberos explicó que las labores de rescate se realizan en condiciones peligrosas debido al material arrastrado por los ríos, como troncos y sedimentos.

“Es un trabajo muy difícil y peligroso. Ingresamos al río con líneas de seguridad y equipos de protección para evitar que el personal sea arrastrado”, afirmó.

Tovar también advirtió que muchas de las emergencias se producen porque las personas intentan cruzar ríos crecidos o utilizan caminos dañados por las lluvias.

Ante esta situación, recomendó evitar acercarse a los cauces de ríos o intentar cruzarlos mientras continúe la temporada de lluvias.

