Santa Cruz: Maternidad Percy Boland sin atención por paro de 24 horas

Las pacientes se ven afectadas y denuncian falta de información sobre la medida. 

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

12/03/2026 7:52

Se está acatando un paro de 24 horas en la maternidad.
Santa Cruz, Bolivia

La Maternidad Percy Boland cumple un paro de 24 horas, dejando sin atención médica a las mujeres que esperaban consultas. La medida, acatada por el personal de salud, busca exigir mejores condiciones en infraestructura, así como dotación de insumos, debido al hacinamiento que afecta a la institución.

Al inicio de la jornada, varias pacientes llegaron al lugar esperando recibir atención, pero se encontraron con un aviso sobre la suspensión temporal de los servicios. Muchas de ellas provienen de distintos puntos de la ciudad y de provincias lejanas, lo que complica su situación.

Una paciente que llegó desde Warnes expresó su sorpresa: “No sabía yo del paro. Ayer vine y tampoco nos atendieron. Pensaba que hoy habría atención porque nos dijeron que el paro era solo ayer”.

 

Otra mujer, de Santa Cruz, señaló: “Llegué tempranito, a las cinco de la mañana. Ojalá que las autoridades se pongan las pilas y nos den alguna respuesta”.

Otra paciente que llegó desde la zona de la avenida Alemania afirmó: “No sabía del paro, creí que solo era hasta ayer. Ahora se está viendo afectada mi atención”.

Actualmente, solo se mantiene atención en el servicio de emergencia de la maternidad, mientras que el resto de los servicios se encuentran suspendidos hasta que se resuelvan las demandas del personal. Las pacientes y familiares hacen un llamado urgente a las autoridades para garantizar la atención médica y mejorar las condiciones del establecimiento.

