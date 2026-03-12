Alcaldía cierra avenida Kantutani por 48 horas para mantenimiento vial

La Alcaldía de La Paz anunció el cierre temporal de la avenida Kantutani durante casi 48 horas para realizar trabajos integrales de mantenimiento vial, informó el secretario municipal de Movilidad y Seguridad Ciudadana, Erik Millares.

Según explicó la autoridad, la intervención fue programada a partir de las 09:00 de este jueves para mejorar las condiciones de la vía y prevenir incidentes en uno de los principales accesos vehiculares de la ciudad.

“Habíamos publicado por nuestras redes sociales el cierre de la avenida Kantutani porque se realizará un trabajo técnico integral que permitirá hacer bacheos, mantenimiento de la capa asfáltica, limpieza de cunetas, sumideros y deshierbe”, señaló.

De acuerdo con el cronograma, el cierre se extenderá hasta las 24:00 del viernes, tiempo en el que cuadrillas municipales ejecutarán los trabajos en el sector.

“Tenemos ya equipos armados y desplazados y pensamos hacerlo en menos de 48 horas”, indicó Millares.

La intervención también incluirá trabajos en el sector donde se incorpora el flujo vehicular proveniente de la avenida Mario Mercado, punto donde se registraron incidentes en anteriores semanas.

Ante el cierre temporal, la Alcaldía habilitó rutas alternas para evitar congestión vehicular en la zona.

Los conductores podrán utilizar la avenida Ormachea, que tiene conexión directa con la nueva avenida La Paz, así como la vía Costanera para incorporarse posteriormente a la rotonda Derechos Humanos y continuar hacia diferentes sectores de la ciudad.

Asimismo, Millares señaló que los conductores que circulen por la Costanera podrán dirigirse hacia la rotonda Derechos Humanos y desde allí continuar por la avenida Libertador hacia Sopocachi o ingresar al centro paceño por el sector de la avenida Del Poeta hacia la cancha Zapata.

