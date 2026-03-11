Cautelan a Elías Tejerina, acusado de agredir a policías en predios avasallados de la Chiquitania

Elías Tejerina Frías, señalado como presunto cabecilla de un grupo que habría protagonizado la toma ilegal de predios en la región de la Chiquitania, se encuentra en audiencia de medidas cautelares tras ser aprehendido por supuestas agresiones físicas contra efectivos policiales y daños a bienes del Estado.

La audiencia se desarrolla de manera virtual mientras el acusado permanece en celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) en Montero.

El director departamental de la Felcc, coronel Jhonny Coca, informó que la aprehensión se ejecutó por los delitos de lesiones contra funcionarios policiales y daños a vehículos oficiales durante una intervención en una propiedad que había sido avasallada.

“Se ha evidenciado que existen varios procesos en contra de esta persona por delitos de avasallamiento. Sin embargo, la aprehensión se ha ejecutado por el delito de lesiones contra los funcionarios policiales y daños a vehículos que son bienes del Estado”, explicó la autoridad policial.

Según los antecedentes del caso, los hechos se remontan al 11 de noviembre de 2024, cuando policías y algunos periodistas que se encontraban en el lugar fueron presuntamente sorprendidos, agredidos y amenazados por un grupo numeroso de personas.

De acuerdo con las investigaciones, una de las personas que habría participado en esas acciones sería Tejerina, quien además habría realizado publicaciones en medios digitales relacionadas con los avasallamientos registrados en la zona.

Coca señaló que la Felcc recopiló información y evidencias que permitieron gestionar órdenes de aprehensión no solo contra Tejerina, sino también contra otras personas presuntamente involucradas en estos hechos.

“Seguramente vamos a continuar con este trabajo para aprehender a los presuntos responsables”, afirmó.

Hasta el momento, las autoridades policiales aguardan la determinación del juez respecto a la situación jurídica del acusado.

