Aduana decomisa cargamento de harina de contrabando en Santa Cruz

La Aduana Nacional, a través del Grupo de Reacción Inmediata Aduanera (GRIA), decomisó un cargamento de harina de contrabando que era transportado en un tractocamión en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.

El operativo se realizó durante un control rutinario en la avenida Doble Vía a La Guardia, a la altura del octavo anillo, donde el personal aduanero interceptó un vehículo marca DAF, color celeste, con placa 5780-NSY, que trasladaba una carga sospechosa.

Tras la inspección del motorizado, los funcionarios constataron que el camión transportaba harina de origen extranjero, la cual había sido declarada como producto nacional en la documentación presentada por el conductor.

Debido a que los documentos no coincidían con la mercancía transportada, la Aduana procedió al comiso inmediato de toda la carga, además del traslado del vehículo al recinto aduanero para continuar con las acciones correspondientes.

La Aduana Nacional destacó que este tipo de operativos forma parte de las acciones para combatir el contrabando y proteger la producción nacional, evitando que productos ilegales ingresen al mercado interno.

Asimismo, la institución reconoció el trabajo del personal del GRIA Santa Cruz, señalando que estas intervenciones contribuyen a defender la economía del país y garantizar el cumplimiento de la normativa aduanera.

Mira la programación en Red Uno Play