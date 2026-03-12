Un hombre es aprehendido tras atacar con un cuchillo a su tía en La Paz

Un hombre de 26 años fue aprehendido por la Policía tras agredir con un arma punzocortante a su tía en la zona de Tembladerani, en la ciudad de La Paz, en un hecho investigado como tentativa de feminicidio.

El caso fue atendido por personal del Grupo de Reacción Inmediata (GRI) de Cotahuma, que acudió al lugar luego de recibir el reporte de la agresión registrada la tarde del miércoles.

“Alrededor de las 16:00 se tuvo conocimiento de una probable tentativa de feminicidio. Al llegar al lugar se evidenció que una persona de 26 años había agredido con un arma punzocortante, en este caso un cuchillo de carnicería, a su tía”, informó el director departamental de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv), Ricardo Terrazas.

De acuerdo con el reporte preliminar, la víctima, una mujer de 46 años, fue atacada dentro de un comercio y sufrió una herida cortante en el rostro, a la altura del maxilar derecho, de aproximadamente ocho centímetros.

Tras el hecho, el agresor fue reducido y aprehendido en el lugar por los efectivos policiales, para luego ser trasladado a dependencias de la Felcv, donde permanece a la espera de su audiencia de medidas cautelares.

La víctima recibió primeros auxilios con apoyo de Bomberos y posteriormente fue trasladada al Hospital Arco Iris, donde fue sometida a una cirugía facial debido a la gravedad de la lesión.

Según las primeras investigaciones, el hecho habría ocurrido por conflictos familiares entre el agresor y la víctima.

El caso fue remitido al Ministerio Público que continuará con las investigaciones para determinar las responsabilidades penales y las medidas cautelares que correspondan contra el aprehendido.

