Momentos de tensión entre candidatos a la Gobernación de Cochabamba

El foro debate entre los diez candidatos a la Gobernación de Cochabamba, organizado por el Tribunal Electoral Departamental (TED), estuvo marcado anoche por varios momentos de confrontación y cuestionamientos entre los postulantes, en medio de la exposición de sus propuestas de cara a las elecciones subnacionales del 22 de marzo.

Uno de los temas polémicos surgió cuando el candidato de APB–Súmate, Sergio Rodríguez, se refirió al caso del puente colapsado de la avenida 6 de Agosto e Independencia, señalando que el problema ya fue resuelto por la empresa constructora y el supervisor que pagaron los daños con recursos propios.

Dijo que el tema fue utilizado políticamente y denunció una persecución en su contra durante el proceso judicial.

Rodríguez también recordó su alejamiento del Movimiento al Socialismo (MAS), indicando que se debió a su postura en contra de la reelección indefinida.

“Bolivia le dijo no a la reelección indefinida en una consulta pública y siempre defendí que se respete ese voto”, afirmó.

Durante el debate también se mencionó el tema de la orden de aprehensión contra el expresidente Evo Morales. El candidato Jhon Ariel Rioja, de NGP, señaló que se trata de un asunto que corresponde al Ministerio de Gobierno y al Ministerio Público.

“No confundamos responsabilidades sobre la aprehensión de Evo Morales”, puntualizó.

Otro momento tenso ocurrió cuando la candidata Esther Soria, de la alianza Unidos, respondió a cuestionamientos del candidato Alejandro Mostajo, del MTS.

Soria dijo sentirse violentada por las críticas y defendió su derecho a ejercer cargos públicos. “Tenemos todo el derecho de trabajar como mujer y de ser elegidas”, expresó.

Por su parte, Mostajo cuestionó presuntas irregularidades en contratos relacionados con la gestión de residuos sólidos en la ciudad de Cochabamba y advirtió que podrían existir indicios de corrupción y tráfico de influencias.

Asimismo, planteó un sistema integral de reciclaje que incluya separación de residuos en origen, plantas de compostaje para residuos orgánicos y procesos de reciclaje e incineración para el resto.

El candidato también lanzó críticas contra el MAS y contra Leonardo Loza, de Alianza Unidos por los Pueblos, a quien atribuyó la organización de bloqueos en Parotani que afectaron la economía de Cochabamba y vínculos con hechos de agresión contra una mujer por su afinidad política, hechos que aseguró haber rechazado en su momento.

El debate fue organizado por el TED de Cochabamba con el objetivo de que la población conozca las propuestas de los aspirantes al cargo.



Mira la programación en Red Uno Play