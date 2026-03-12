Agenda real: estas son las actividades que cumplirá el rey Felipe VI en Bolivia

El rey de España, Felipe VI, llegó la noche de este miércoles a La Paz para cumplir una visita oficial breve pero intensa, enfocada en fortalecer los vínculos políticos, económicos y culturales entre España y Bolivia.

La aeronave que trasladó al monarca aterrizó pasadas las 20:00 en el Aeropuerto Internacional de El Alto, donde fue recibido por el canciller boliviano Fernando Aramayo y por el embajador de España en Bolivia, Fernando García. Durante el acto protocolar, el rey recibió honores de la unidad militar Colorados de Bolivia, la histórica guardia presidencial del país.

La agenda del rey Felipe VI en Bolivia

La visita del monarca se concentra principalmente en reuniones políticas, encuentros con el sector empresarial y actividades culturales.

Encuentro con empresarios y sector privado

La jornada de este jueves comenzará con un encuentro con empresarios españoles radicados en Bolivia, así como con representantes del sector privado boliviano.

El objetivo de esta reunión es analizar oportunidades de inversión, cooperación económica y proyectos conjuntos entre empresas de ambos países, especialmente en áreas como infraestructura, energía, tecnología y servicios.

Este espacio busca además reforzar la presencia empresarial española en Bolivia y promover nuevas alianzas comerciales.

Reunión oficial con el presidente de Bolivia

Posteriormente, el rey será recibido en el Palacio Quemado por el presidente Rodrigo Paz Pereira, junto con autoridades del gabinete.

Durante esta reunión oficial se prevé abordar temas clave de la agenda bilateral, entre ellos:

Cooperación económica

Relaciones diplomáticas

Proyectos de desarrollo y cooperación internacional

Fortalecimiento de los vínculos institucionales entre ambos países

También se espera que se analicen nuevas oportunidades de inversión y cooperación técnica impulsadas por España en Bolivia.

Actividad cultural en el MUSEF

Como parte del componente cultural de la visita, el monarca realizará un recorrido por el Museo Nacional de Etnografía y Folklore, uno de los espacios más importantes dedicados a la preservación del patrimonio cultural boliviano.

Durante la visita, Felipe VI conocerá colecciones de arte, textiles, máscaras y piezas arqueológicas que reflejan la diversidad cultural y las tradiciones de los pueblos del país.

Almuerzo oficial de cierre

La agenda concluirá con un almuerzo oficial en el Palacio Quemado, ofrecido por el presidente boliviano en honor al monarca español.

Este encuentro protocolar servirá como cierre de la visita oficial y como espacio para reafirmar el compromiso de ambos países de mantener una relación bilateral cercana y de cooperación.

Tras cumplir estas actividades, el rey Felipe VI concluirá su visita en Bolivia, considerada un gesto diplomático orientado a reforzar los lazos históricos, culturales y económicos entre España y Bolivia.

