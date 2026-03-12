¿Eres jurado electoral? Revisa los 36 centros de capacitación permanente habilitados en Bolivia

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) habilitó 36 centros de capacitación permanente en los nueve departamentos del país, con el objetivo de reforzar la formación de juradas y jurados electorales que no pudieron asistir a las sesiones programadas en los recintos de votación.

Estos espacios fueron acondicionados exclusivamente para garantizar un proceso de capacitación integral, orientado a que los jurados adquieran las habilidades, aptitudes y conocimientos necesarios para cumplir sus funciones durante los comicios subnacionales del 22 de marzo.

La capacitación se realiza de manera presencial y aplica una metodología teórico-práctica sobre los procedimientos electorales y el manejo de los materiales de votación.

Durante las sesiones, los participantes practican el escrutinio de papeletas, el conteo de votos y el llenado correcto de la hoja de trabajo y del acta electoral, aspectos fundamentales para garantizar la transparencia del proceso.

Según el TSE, estos centros están destinados principalmente a jurados rezagados que aún no recibieron la capacitación correspondiente, aunque también buscan reforzar la preparación para asegurar el correcto desarrollo de la jornada electoral.

Los 36 centros de capacitación permanente se encuentran distribuidos en los nueve departamentos del país, con horarios establecidos para facilitar la asistencia de los jurados convocados.

Centros de capacitación permanente por departamento

Departamento Centro de capacitación Dirección Horario Chuquisaca Oficinas ex BancoSol Calle España N.º 18 08:30 – 16:30 La Paz Colegio de Auditores Calle México (frente al Coliseo Cerrado) 09:30 – 14:00 Sede Social Villa El Carmen Av. Ramiro Castillo (lado terminal Minasa) 09:30 – 14:00 U.E. Copacabana Zona Villa Copacabana, Av. Pedro Villamil 09:30 – 14:00 U.E. Julio César Patiño Calle 21 de Calacoto (frente iglesia San Miguel) 09:30 – 14:00 Cochabamba Tren Metropolitano Zona San Antonio, entre calles Tarata y Barrientos 08:30 – 14:30 Facultad de Ciencias Jurídicas (UMSS) Jordán y Av. Oquendo 08:30 – 14:30 Teatro Teófilo Vargas Plaza 6 de Agosto, Quillacollo 08:30 – 14:30 Museo Municipal de Sacaba Plaza principal de Sacaba 08:30 – 14:30 Centro de Convenciones P. Víctor Blajot Av. Villavicencio y calle Chiquitano 08:30 – 21:00 Oruro Sindicato de Trabajadores de la Prensa Calle Murguía entre 6 de Octubre y Soriano Galvarro 08:30 – 10:30 / 14:30 – 18:30 Potosí Campo Ferial (TED Potosí) Calle Pando entre San Alberto y Sevilla 09:00 – 21:00 Serecí Uncía Calle Sucre s/n 09:00 – 21:00 Serecí Villazón Calle Suipacha N.º 189 09:00 – 21:00 Serecí Tupiza Plaza Independencia 09:00 – 21:00 Serecí Llallagua Plaza Juan José Tórrez 09:00 – 21:00 U.E. Juan Francisco Bohórquez Calle Hermanos Pereira s/n 09:00 – 21:00 Edificio Galerías Estación del tren 09:00 – 21:00 Serecí Uyuni Av. Potosí entre Arce y Bolívar 09:00 – 21:00 Oficina Geotop Barrio Cruz Misión 09:00 – 21:00 Tarija Cercado Calle Campero N.º 330 08:30 / 13:00 / 16:00 Bermejo Av. Bolívar esquina Argentina 08:30 / 13:00 / 16:00 Villa Montes Barrio San Francisco 08:30 / 13:00 / 16:00 Yacuiba Calle Avaroa 08:30 / 13:00 / 16:00 Santa Cruz Colegio de Contadores Calle 24 de Septiembre N.º 348 09:00 – 21:00 Centro de Capacitación La Guardia Doble vía La Guardia 09:00 – 21:00 Coliseo Santa Rosita Calle Mataral N.º 375 09:00 – 21:00 Coliseo Villa Primero de Mayo Av. Cumavi y General Campero 09:00 – 21:00 Coliseo Las Orquídeas Av. Arroyito 09:00 – 21:00 Coliseo Las Américas Av. Miguel de Cervantes y Radial 10 09:00 – 21:00 Beni Trinidad Calle 9 de Abril esq. Gil Coimbra 08:30 – 16:30 Serecí Riberalta Av. Alberto Natusch N.º 674 08:00 – 16:00 Serecí San Borja Zona Bolívar 08:00 – 16:00 Serecí Guayaramerín Calle Nicolás Gvonadovich N.º 498 08:00 – 16:00 Serecí Santa Ana Calle Antonio Majluf Morales 08:00 – 16:00 Pando Cobija Av. 9 de Febrero 09:00 – 18:00

Total de centros habilitados: 36

