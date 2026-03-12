¿Eres jurado electoral? Revisa los 36 centros de capacitación permanente habilitados en Bolivia

Estos espacios fueron acondicionados exclusivamente para garantizar un proceso de capacitación integral, orientado a que los jurados adquieran las habilidades, aptitudes y conocimientos necesarios para cumplir sus funciones durante los comicios subnacionales del 22 de marzo.
12/03/2026 9:18
El Tribunal Supremo Electoral (TSE) habilitó 36 centros de capacitación permanente en los nueve departamentos del país, con el objetivo de reforzar la formación de juradas y jurados electorales que no pudieron asistir a las sesiones programadas en los recintos de votación.
Estos espacios fueron acondicionados exclusivamente para garantizar un proceso de capacitación integral, orientado a que los jurados adquieran las habilidades, aptitudes y conocimientos necesarios para cumplir sus funciones durante los comicios subnacionales del 22 de marzo.
La capacitación se realiza de manera presencial y aplica una metodología teórico-práctica sobre los procedimientos electorales y el manejo de los materiales de votación.
Durante las sesiones, los participantes practican el escrutinio de papeletas, el conteo de votos y el llenado correcto de la hoja de trabajo y del acta electoral, aspectos fundamentales para garantizar la transparencia del proceso.
Según el TSE, estos centros están destinados principalmente a jurados rezagados que aún no recibieron la capacitación correspondiente, aunque también buscan reforzar la preparación para asegurar el correcto desarrollo de la jornada electoral.
Los 36 centros de capacitación permanente se encuentran distribuidos en los nueve departamentos del país, con horarios establecidos para facilitar la asistencia de los jurados convocados.
Centros de capacitación permanente por departamento
|Departamento
|Centro de capacitación
|Dirección
|Horario
|Chuquisaca
|Oficinas ex BancoSol
|Calle España N.º 18
|08:30 – 16:30
|La Paz
|Colegio de Auditores
|Calle México (frente al Coliseo Cerrado)
|09:30 – 14:00
|Sede Social Villa El Carmen
|Av. Ramiro Castillo (lado terminal Minasa)
|09:30 – 14:00
|U.E. Copacabana
|Zona Villa Copacabana, Av. Pedro Villamil
|09:30 – 14:00
|U.E. Julio César Patiño
|Calle 21 de Calacoto (frente iglesia San Miguel)
|09:30 – 14:00
|Cochabamba
|Tren Metropolitano
|Zona San Antonio, entre calles Tarata y Barrientos
|08:30 – 14:30
|Facultad de Ciencias Jurídicas (UMSS)
|Jordán y Av. Oquendo
|08:30 – 14:30
|Teatro Teófilo Vargas
|Plaza 6 de Agosto, Quillacollo
|08:30 – 14:30
|Museo Municipal de Sacaba
|Plaza principal de Sacaba
|08:30 – 14:30
|Centro de Convenciones P. Víctor Blajot
|Av. Villavicencio y calle Chiquitano
|08:30 – 21:00
|Oruro
|Sindicato de Trabajadores de la Prensa
|Calle Murguía entre 6 de Octubre y Soriano Galvarro
|08:30 – 10:30 / 14:30 – 18:30
|Potosí
|Campo Ferial (TED Potosí)
|Calle Pando entre San Alberto y Sevilla
|09:00 – 21:00
|Serecí Uncía
|Calle Sucre s/n
|09:00 – 21:00
|Serecí Villazón
|Calle Suipacha N.º 189
|09:00 – 21:00
|Serecí Tupiza
|Plaza Independencia
|09:00 – 21:00
|Serecí Llallagua
|Plaza Juan José Tórrez
|09:00 – 21:00
|U.E. Juan Francisco Bohórquez
|Calle Hermanos Pereira s/n
|09:00 – 21:00
|Edificio Galerías
|Estación del tren
|09:00 – 21:00
|Serecí Uyuni
|Av. Potosí entre Arce y Bolívar
|09:00 – 21:00
|Oficina Geotop
|Barrio Cruz Misión
|09:00 – 21:00
|Tarija
|Cercado
|Calle Campero N.º 330
|08:30 / 13:00 / 16:00
|Bermejo
|Av. Bolívar esquina Argentina
|08:30 / 13:00 / 16:00
|Villa Montes
|Barrio San Francisco
|08:30 / 13:00 / 16:00
|Yacuiba
|Calle Avaroa
|08:30 / 13:00 / 16:00
|Santa Cruz
|Colegio de Contadores
|Calle 24 de Septiembre N.º 348
|09:00 – 21:00
|Centro de Capacitación La Guardia
|Doble vía La Guardia
|09:00 – 21:00
|Coliseo Santa Rosita
|Calle Mataral N.º 375
|09:00 – 21:00
|Coliseo Villa Primero de Mayo
|Av. Cumavi y General Campero
|09:00 – 21:00
|Coliseo Las Orquídeas
|Av. Arroyito
|09:00 – 21:00
|Coliseo Las Américas
|Av. Miguel de Cervantes y Radial 10
|09:00 – 21:00
|Beni
|Trinidad
|Calle 9 de Abril esq. Gil Coimbra
|08:30 – 16:30
|Serecí Riberalta
|Av. Alberto Natusch N.º 674
|08:00 – 16:00
|Serecí San Borja
|Zona Bolívar
|08:00 – 16:00
|Serecí Guayaramerín
|Calle Nicolás Gvonadovich N.º 498
|08:00 – 16:00
|Serecí Santa Ana
|Calle Antonio Majluf Morales
|08:00 – 16:00
|Pando
|Cobija
|Av. 9 de Febrero
|09:00 – 18:00
Total de centros habilitados: 36
