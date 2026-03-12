Debate por la Gobernación de La Paz deja una carrera abierta, según analistas

El debate entre candidatos a la Gobernación de La Paz dejó un escenario abierto a un poco más de una semana de las elecciones subnacionales, sin un postulante que haya logrado consolidar una ventaja clara, según el análisis del politólogo Franklin Pareja y del economista Jaime Bravo.

Pareja sostuvo que la cantidad de candidatos y la falta de una figura dominante impiden identificar, por ahora, a un favorito en la contienda electoral.

“No se puede ver un candidato que esté llevando una delantera consistente que nos permita decir que ya se perfiló un ganador. Creo que así como están las cosas, está todo abierto”, afirmó.

El analista político también advirtió que el peso del voto rural puede ser determinante en una elección departamental, por lo que algunos candidatos que parecen poco conocidos en las ciudades podrían tener mayor respaldo en provincias.

Desde la mirada económica, Bravo observó que el debate evidenció debilidades en la formulación de propuestas concretas para enfrentar la situación financiera del departamento.

“Creo que hemos carecido de varios puntos importantes. Hay candidatos que hablan de proyectos sobre los cuales no tienen precisión o no tienen los recursos para ejecutarlos”, sostuvo.

El economista consideró que el tema minero fue uno de los ejes centrales del debate, debido al incremento de los ingresos vinculados a esta actividad, aunque advirtió que las propuestas presentadas aún carecen de profundidad.

“Todos trataban de centrarse en el tema minero porque es una de las fuentes de ingreso que está creciendo, pero faltó un enfoque más exhaustivo sobre cómo controlar la actividad y mejorar las regalías para el departamento”, explicó.

Bravo añadió que La Paz enfrenta una fuerte limitación de recursos y que la gobernación tiene escasa capacidad para generar ingresos propios, lo que obliga a buscar mecanismos para mejorar la administración de regalías y fortalecer la productividad en las provincias.

“La Paz es el segundo departamento con mayor población, pero está entre el cuarto o quinto en recibir recursos del Estado. Si no se buscan mecanismos ingeniosos para generar ingresos, el departamento seguirá postergado”, afirmó.

Pareja, por su parte, consideró que el debate también evidenció la debilidad estructural del sistema autonómico en Bolivia, que limita la capacidad de acción de las gobernaciones.

“Las gobernaciones en Bolivia son cascarones, no tienen poder ni capacidad recaudatoria. Incluso con el mejor gobernador, la capacidad de acción sería muy limitada”, sostuvo.

Ambos analistas coincidieron en que algunos candidatos lograron destacar ligeramente en el debate, aunque todavía no se configura un liderazgo claro.

Pareja mencionó que observó “dos o tres prospectos interesantes” con mayor desempeño, mientras que Bravo señaló que algunos postulantes mostraron una mejor comprensión de los desafíos económicos del departamento.

