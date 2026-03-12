Gobierno de Chile refuerza control fronterizo con Bolivia y Perú para frenar la migración irregular

El gobierno de Chile anunció la militarización de su frontera norte con Bolivia y Perú como parte de un paquete de medidas firmadas por el presidente José Antonio Kast en el inicio de su gestión.

La decisión establece una Política Nacional de Cierre Fronterizo y declara como zona militar los sectores considerados más vulnerables del límite norte del país, particularmente en las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta.

Según el decreto firmado en el Palacio de La Moneda, las Fuerzas Armadas asumirán un rol central en el control territorial de la frontera para enfrentar el ingreso irregular de personas, el narcotráfico y otros delitos transnacionales.

“El decreto determina la delimitación geográfica de esa área para implementar un control territorial a cargo de las Fuerzas Armadas”, señala la disposición gubernamental.

Entre las medidas inmediatas se encuentra el incremento de presencia militar en sectores críticos, además de la incorporación de tecnología para vigilancia fronteriza.

“El plan contempla mejorar la vigilancia mediante drones, sensores optrónicos y el fortalecimiento de las comunicaciones en la zona fronteriza”, establece el documento oficial.

Como parte de la estrategia también se creó el cargo de Comisionado Presidencial para la Macrozona Norte, responsabilidad que fue asignada a Alberto Soto Valenzuela, quien tendrá la misión de coordinar el trabajo entre las Fuerzas Armadas, Carabineros y la Policía de Investigaciones en el control migratorio y la lucha contra el crimen organizado.

El plan central de esta política se denomina “Escudo Fronterizo”, una iniciativa que coloca al Ejército de Chile al mando de la protección de la frontera norte.

La estrategia contempla cuatro ejes: protección fronteriza para erradicar pasos no habilitados, coordinación institucional entre ministerios, modernización tecnológica con cámaras térmicas y biometría, y el fortalecimiento de medidas de reconducción migratoria dentro del marco legal.

“El objetivo es garantizar soberanía efectiva en la frontera y enfrentar el ingreso clandestino al país”, señala el plan gubernamental.

El gobierno chileno instruyó iniciar la implementación inmediata de estas medidas, con un plazo máximo de 90 días para la ejecución completa del Plan Escudo Fronterizo.

Con información de Bio Bio Chile y Diario U Chile.

