Asamblea de Expertos de Irán confirma elección del sucesor de Ali Jamenei

La Asamblea de Expertos de Irán, el órgano encargado de elegir al líder supremo del país, anunció este domingo que ya fue designado el sucesor del asesinado ayatolá Ali Jamenei, aunque aún no se ha dado a conocer su identidad.

“El voto para designar al guía tuvo lugar y el guía fue elegido”, declaró Ahmad Alamolhoda, miembro de la Asamblea, citado por la agencia Mehr. Según explicó, corresponde ahora al ayatolá Hashem Hosseini Bushehri, responsable de la secretaría del organismo, “anunciar públicamente la decisión” de los clérigos.

Por su parte, el ayatolá Kamal Heydari aseguró que “se ha elegido a la mejor opción, aprobada por la mayoría de la Asamblea de Expertos, y el Gran Satán (Estados Unidos) también lo ha mencionado”, lo que alimenta especulaciones de que el elegido podría ser Mojtaba Jamenei, hijo del difunto líder.

Otro miembro, Mohamad Mehdi Mirbagheri, confirmó que se adoptó una “opinión firme, que refleja la posición mayoritaria”.

Presiones internas y advertencias externas

La elección se produce en medio de presiones para acelerar el proceso. Hossein Mozaffari, miembro de la Asamblea de Expertos, había señalado el sábado que esperaba un nombramiento en las próximas 24 horas, tras los llamados de los ayatolás Hosein Nuri Hamedani y Abdolkarim Abedini. Asimismo, el Parlamento iraní instó a agilizar la designación del nuevo guía.

Sin embargo, la decisión también enfrenta advertencias internacionales. Las Fuerzas Armadas de Israel reiteraron que atacarán a quien haya sido elegido, así como a cualquier persona que busque designar a un sucesor, aumentando la tensión en la región.

El líder supremo de Irán es la máxima autoridad política y religiosa del país, con la última palabra sobre todos los asuntos del Estado, desde la política exterior hasta las decisiones internas del gobierno y las fuerzas armadas. EFE

