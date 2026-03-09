Unicef preocupada por clases virtuales en Perú en medio de racionamiento de gas

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) expresó este lunes su preocupación por la decisión del Gobierno de Perú de ordenar clases virtuales en las escuelas de Lima y la provincia vecina del Callao para afrontar la crisis energética causada por una fuga y deflagración de gas natural en el yacimiento de Camisea, en el sur del país.

Unicef manifestó, en un comunicado, su "preocupación por el impacto que la crisis energética que vive el país tendrá en la vida de niñas, niños y adolescentes" y pidió a las autoridades "tener en cuenta las lecciones" que dejó la pandemia "en cuanto a conectividad, logros de aprendizaje y salud mental".

Alertó que este año "un gran porcentaje de familias y escuelas" del país no están preparadas "logística ni pedagógicamente para adaptarse a esta medida de emergencia" y que ya se comprobó que "la virtualidad impacta negativamente en el logro de aprendizajes básicos y en la salud emocional de los estudiantes".

Por ese motivo, pidió a las autoridades peruanas que consideren "la diversidad de comunidades educativas" y consideró que las escuelas, como los hospitales, "deben ser consideradas servicios críticos en el plan de racionamiento".

"Confiamos en que esta crisis se supere prontamente y que no afecte el inicio oficial del año escolar presencial", remarcó el organismo internacional.

El Ministerio de Educación confirmó el último domingo que hasta el próximo 14 de marzo se deberán dictar clases virtuales en Lima y Callao, aunque estableció una excepción para las escuelas que "no cuenten con las plataformas digitales, conectividad u otros medios que permitan implementar la modalidad remota".

El ministerio reiteró que la decisión forma parte de las medidas excepcionales dictadas por el Gobierno como parte de la emergencia declarada en el suministro de gas natural, que afecta la producción y distribución de este recurso esencial para la capital peruana.

El sábado pasado, la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), el principal gremio patronal del país, afirmó que una crisis energética "no debería resolverse generando, a su vez, problemas adicionales en la educación y en la actividad productiva" en el país.

Por su parte, el Consorcio de Centros Educativos Católicos alertó que "no todas las familias cuentan con las condiciones tecnológicas ni con los recursos necesarios" para sostener procesos educativos virtuales desde sus hogares.

La presidenta del Consejo de Ministros, Denisse Miralles, anunció el viernes que, además de las clases virtuales para colegios, institutos y universidades, se había decidido el teletrabajo en el sector público en Lima y Callao.

La semana pasada, el gobierno peruano anunció un periodo de racionamiento de gas natural, de 14 días, a raíz de la fuga y deflagración en uno de los ductos del yacimiento de Camisea, ubicado en la Amazonía de la región sureña de Cusco, que actualmente está siendo reparado por la empresa operadora Transportadora de Gas del Perú (TGP). EFE

